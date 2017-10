Schenkung für Max-Pechstein-Museum

Das Max-Pechstein-Museum kann seine Sammlung dank einer Schenkung erweitern. © dpa

Das Max-Pechstein-Museum Zwickau erhält am Donnerstag erneut eine Schenkung aus dem Erbe des bekannten Brücke-Malers. Die Enkel des in Zwickau geborenen Künstlers (1881-1955) wollen dem Museum drei originale Druckstöcke überreichen, auf denen Holzschnitte, Radierungen sowie Farblithografien von 1948 basieren.

Alle drei Werke sind inspiriert von Pechsteins Aufenthalten an der Ostseeküste und im pommerschen Hinterland. Insgesamt wurden nach Angaben der Kunstsammlungen Zwickau je Motiv 100 Abzüge hergestellt und vom Künstler signiert. Die Urheberrechtsgemeinschaft will daran mit einer Neuauflage von 50 Exemplaren anknüpfen, deren Echtheit Pechsteins Enkel Alexander handschriftlich bestätigen will.

Das Max-Pechstein-Museum wurde 2014 gegründet und gehört zu den Zwickauer Kunstsammlungen. Es zeigt die mit rund 50 Werken weltweit größte Dauerausstellung, darunter Gemälde aus allen Schaffensphasen. Pechstein gehörte zur Künstlergruppe „Die Brücke“ um Kirchner, Heckel, Schmidt-Rottluff und Bleyl. Er gilt als einer der bedeutendsten Vertreter des deutschen Expressionismus. (dpa)

