Schafft Deutschland sich ab? Der Landtag debattiert über Integration – auf Antrag der AfD. Die Aussprache wird turbulent.

Die AfD im Landtag bezweifelt den Sinn von Integrationsgipfeln. Die anderen Fraktionen sehen das anders: 1,3 Millionen Jobs wurden durch Migranten geschaffen. © dpa

Die AfD kann Stimmung, Stimmung erzeugen – auch gegen sich selbst. Und sie kann Stimmung aufgreifen. Wäre am Sonntag Landtagswahl, käme die Partei einer MDR-Umfrage zufolge auf beachtliche 21 Prozent der Stimmen und würde ihr reales Ergebnis mehr als verdoppeln.

Man kann also gespannt sein, wenn die AfD im Landtag eines ihrer Kernthemen, die Kritik an der deutschen Asylpolitik, spielt. Zumal die von der Fraktion beantragte aktuelle Debatte den etwas schwülstigen Titel trägt: „Integrationsgipfel – Selbstaufgabe einer erfolgreichen Nation“.

Schon dadurch ist es der AfD gelungen, Aufmerksamkeit zu generieren. Sie suggeriert, dass die Integration von Ausländern bedeutet, dass sich Deutschland aufgibt und erfolglos wird. Diejenigen, die ähnlich denken, fühlen sich bestätigt. Die AfD hat damit ein wichtiges Ziel erreicht.

Dass die Debatte dann eher zahm beginnt, ändert daran nichts. Der Abgeordnete Detlev Spangenberg zählt aus seiner Sicht abstruse Forderungen auf, die bei den jährlichen Treffen von Migrantenverbänden im Kanzleramt erhoben wurden – etwa die nach einer Grundgesetzänderung, wonach Deutschland ein „vielfältiges Einwanderungsland“ wäre. An anderer Stelle spricht Spangenberg von Steuerverschwendung und macht sich über geschlechtsneutrale Formulierungen lustig. Mit seiner Rüge der bei den Gipfeln geforderten Integrationsgremien löst der AfD-Politiker dann den erwarteten Protest aus. Diese sollten besetzt sein wie quotierte Aufsichtsräte: Drei hätten Ahnung, „vier sind Frauen“. Im Plenum wird es laut.

Der CDU-Abgeordnete Patrick Schreiber hakt nach, ob AfD-„Mitgliederinnen“ ausschließlich am Herd stünden. Spangenbergs Fraktionskollege Sebastian Wippel versucht zu helfen. In der Kritik stehe die Quotierung, nicht die Frau. Spangenberg stimmt zu. Sein Statement sei nicht frauenfeindlich. Für Integrationsministerin Petra Köpping (SPD) ist es das dennoch. Nötig sei „doppelte Integration“. Sie meint wohl: die der Migranten und die derjenigen, die das politische System so drastisch ablehnen.

„Man sieht, was herauskommt, wenn man es nicht tut“, kontert Köpping scharfzüngig. Sachsens Ausländeranteil liege bei fünf Prozent. „Und darüber mache ich mir ehrlich gesagt keine Sorgen.“ Die Linkenabgeordnete Juliane Nagel sagt der AfD: „Wir brauchen Ihr Verständnis von Nation nicht.“ Ähnlich äußern sich die Grünen. Die Gescholtenen versenden schließlich die Mitteilung „Deutschland schafft sich ab?“ – mit einem Fragezeichen, immerhin.

zur Startseite