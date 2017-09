Schafe auf der Elbbrücke Schäfer Maik Hahn pflegt erstmals auch Elbwiesen in Riesa. Sonntagmorgen querte er dafür den Fluss.

zurück Bild 1 von 3 weiter Der Schäfer und seine Herde – Maik Hahn querte mit seinen etwa 250 Tieren am frühen Sonntagmorgen die Riesaer Elbbrücke. Freunde und Kollegen sicherten den Tross ab. © Sebastian Schultz Der Schäfer und seine Herde – Maik Hahn querte mit seinen etwa 250 Tieren am frühen Sonntagmorgen die Riesaer Elbbrücke. Freunde und Kollegen sicherten den Tross ab.

Sammeln vor dem Aufbruch, die Herde ist das Wandern gewöhnt.

Auch die Lauchhammerstraße in Riesa mussten die Tiere überqueren.

Der Himmel über Zeithain verfärbt sich rot, als die Schafe Sonntagmorgen beginnen, unruhig zu werden. Die Nacht haben sie in dem Auwald zwischen Elb- und Eisenbahnbrücke verbracht. Und Schäfer Maik Hahn will sie nun auf die Riesaer Seite treiben. Erstmals hat er einen Pflegevertrag für ein Stückchen Wiese in Leutewitz abgeschlossen. Dafür müssen die Tiere irgendwie über den Fluss, doch der Transport per Lkw ist teuer und auch anstrengend für die Tiere. Maik Hahn wählt deshalb den Fußweg. Es ist kurz nach sechs, als die Operation Elbquerung beginnt.

Schäferhund Emmi sprintet los, um die etwa 250 Schafe zusammenzutreiben, während Maik Hahn mit Pfiffen und Rufen die Richtung vorgibt. Eine Handvoll Freunde und Kollegen in leuchtend gelben Warnwesten helfen, die Ausreißer einzufangen und stellen bereits ein paar provisorische Zäune Richtung B 169. Denn selbst um die frühe Uhrzeit donnert Auto um Auto mit hundert Sachen in die Stadt. Doch die Schafe sind diszipliniert. Dicht gedrängt erklimmen sie den kurzen Anstieg auf die Brücke und laufen unter lautem Mähen hinter Maik Hahn und seiner Emmi hinterher. Immer vier, fünf Schafe passen auf dem Radweg nebeneinander. Vielleicht würde es mit Radfahrern und Fußgängern eng werden, doch die sind um diese Uhrzeit rar.

Keine zehn Minuten später haben die Schafe bereits die andere Elbseite erreicht und stürzen sich auf die kleine Wiese gegenüber dem Offenen Jugendhaus in Riesa. „Jetzt gibt es Frühstück“, lacht Maik Hahn. Doch es wird ein kurzer Snack für die Tiere. Der Schäfer will weiter, bevor der Verkehr zunimmt. Gesichert durch die Kollegen, treibt der 36-Jährige die Herde auf die andere Straßenseite und dann ein kurzes Stück über die Lauchhammerstraße, bevor es zurück an die Elbe geht. Außer ein paar Hinterlassenschaften, ist von dem ungewöhnlichen Spektakel schon Minuten später nichts mehr zu ahnen.

Maik Hahn ist zufrieden: „Alles super gelaufen. Ich bin stolz auf uns.“ Dabei hat die Aktion viel Nerven gekostet, wie er selbst sagt. „Alle wollen Hochwasserschutz, aber dann werfen sie einem nur Knüppel zwischen die Beine“, schimpft er. Genehmigungen für die Pflege oder die Durchquerung fremder Flächen zu bekommen, sei manchmal unmöglich. Dazu gibt es ab und an mal Beschwerden über seine Schafe, weil sie zu laut mähen. Und auch über die Naturschützer schüttelt der Schäfer aus Großräschen nur den Kopf. „30 Jahre lang haben die Leute die Auen doch einfach zuwuchern lassen“, schimpft er. Und dann noch ihren Müll liegen lassen – mehr als eine Tonne Glas und etliche Säcke Müll habe er allein in dieser Saison schon gesammelt und entsorgt. „Das ist unnormal“, findet Maik Hahn und hält die Pflege der Elbwiesen durch seine Schafe als ideale Lösung sowohl für den Natur- als auch den Hochwasserschutz.

Die Gemeinde Nünchritz war vor gut zwei Jahren eine der ersten Kommunen in der Region, die die Pflege der Elbauen und damit die Arbeit der Schafe als aktiven Hochwasserschutz erkannt und befördert hat. Das Rathaus holte den Brandenburger mit Kreinitzer Wurzeln zurück an die Elbe. Am Anfang sei der Boden wie ein Schwamm gewesen, erinnert sich Maik Hahn. Gräser und Sträucher wuchsen ungehindert, das hat der Elbe mit der Zeit immer mehr Raum genommen und den Pegel im Hochwasserfall nach oben getrieben. Die Schafe sollen dem entgegenwirken – die Wiesen kurz halten und den Boden festigen. Das Ergebnis scheint überzeugend, denn Jahr für Jahr übernimmt Maik Hahn weitere Flächen. Von Privatleuten oder auch dem Wasser- und Schifffahrtsamt. April bis Oktober ist er jetzt mit seinen Coburger Füchsen, einer robusten Schaf-Rasse, zwischen Diesbar-Seußlitz und Riesaer Elbbrücke unterwegs. Und jetzt eben auch auf der anderen Seite des Flusses.

