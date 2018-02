„Sagen Sie mir, was Ihnen nicht passt“ Ministerpräsident Michael Kretschmer sucht in Aue den Dialog mit Bürgern – ganz direkt und nicht immer angenehm.

Viele wollen in Aue mit Michael Kretschmer (Mitte) reden. Willkommen war jeder, ohne Voranmeldung. Nur handgeschriebene Namensschilder waren ein Muss. © ronaldbonss.com

Mit 550 Leuten individuell ein Gespräch zu führen, ist schwierig. „Das habe ich gemerkt“, sagt Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Ende des „Sachsengesprächs“ in Aue. Es ist der erste Versuch eines neuen Dialogs mit den Bürgern. Nach dem Erzgebirgskreis sollen auch die anderen Landkreise folgen. „Viele Sachsen haben Ideen, möchten die Gesellschaft mitgestalten und sich einbringen“, sagt Kretschmer. Er will sie hören.

Schon vor dem offiziellen Einlass um 18.15 Uhr versammeln sich die Ersten im Kulturhaus. Der Andrang ist groß, noch kurz vor 19 Uhr stehen die Menschen in der Kälte Schlange. Im Foyer und im kleinen Saal sind zehn Tische aufgebaut, an jedem ist Platz für ein Regierungsmitglied und neun Bürger. Es gibt Wasser, Apfelschorle, Orangensaft – und Brotchips zum Knabbern.

Nicht nur Michael Kretschmer will in Aue reden, auch Sozialministerin Babara Klepsch, Kultusminister Christian Piwarz, der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten und Chef der Staatskanzlei, Oliver Schenk (alle CDU) sowie Integrationsministerin Petra Köpping und die Ministerin für Wissenschaft und Kunst, Eva-Maria Stange (beide SPD), sind vor Ort. Die anderen Ministerien sind mit Staatssekretären vertreten, auch die Fraktionschefs von SPD und CDU im Landtag schlendern durch den Raum. Nur Wirtschaftsminister Martin Dulig musste kurzfristig absagen – er wird in der SPD bei den Groko-Verhandlungen in Berlin gebraucht.

„Ich bin ein Mensch der klaren Ansprache“, sagt Michael Kretschmer. „Sagen Sie bitte ganz klar, was Ihnen nicht passt.“ Die Plätze an seinem Tisch reichen nicht aus. Um ihn stehen etwa vierzig Leute in einer Traube, sie drängeln und versuchen, zu verstehen, was am Tisch gesprochen wird. Es geht um Straßenbau, Sicherheit und Energiepolitik, aber auch um Flüchtlinge und darum, dass sich die Menschen ungerecht behandelt fühlen, „weil auf einmal für alles Geld da ist, nur für uns nicht“, sagt ein Rentner. Er erwartet keine Antwort, er will sich seinen Frust von der Seele reden. Kretschmer lehnt sich auf seinem Stuhl zurück, hört zu, geduldig, und sagt dann: „Man muss auch mal aufhören und realisieren, dass die Zahlen nach unten gehen.“

„Ach, der labert doch nur, ist doch alles Schwachsinn“, sagt ein Mann, der aus seiner politischen Heimat – der AfD – keinen Hehl macht. Die Partei hatte ihre Anhänger aufgerufen, nach Aue zu kommen. Auch der AfD-Bundestagsabgeordnete Siegbert Droese ist vor Ort. In der Mehrheit sind sie nicht. Die Diskussionen sind betont sachlich, weniger aggressiv als noch bei den Bürgerdialogen von Stanislaw Tillich. „Nun geben Sie ihm doch wenigstens mal eine Chance“, entgegnet eine Frau dem AfD-Wähler und drängelt sich näher an den Tisch des Ministerpräsidenten.

Wer an diesem Abend über Umweltpolitik, Sachsens Kulturräume, Europa oder Soziales reden wollte, hatte Glück. An den Tischen der zuständigen Ministerien plaudern die Bürger in gemütlichen Runden.

Nach einer Stunde: durchatmen

Bei Kultusminister Christian Piwarz sieht das anders aus. Schon vor Beginn der Gesprächsrunde sichern sich einige vorsorglich einen Platz an seinem Tisch: Lehrer, Schüler, Eltern. Sie alle wollen etwas loswerden, erzählen von der hohen Arbeitsbelastung, der schlechten Ausstattung in den Schulen, Unterrichtsausfall und Überforderung mit Inklusion und zu langen Schulwegen. Nach 30 Minuten fangen die Zuhörer am Tisch an, sich zu melden, um dranzukommen. Es ist klar, welches Thema Sachsen gerade bewegt.

Eine Stunde lang wird Piwarz regelrecht belagert. Der 42-Jährige hört zu, notiert sich die Themen auf einem Zettel, schiebt immer wieder nervös sein Glas hin und her. Er argumentiert ruhig, erklärt parlamentarische Prozesse und warum sie so lange dauern, wie sie dauern, verweist auf Fördermittel des Bundes für den Schulhausbau. Selbst als er von einer Lehrerin auf seine Qualifikation für das Amt des Kultusministers angesprochen wird, antwortet er sachlich: Ein Minister müsse zuerst eine Behörde führen, aus Anliegen von Verbänden und Vereinen politische Anliegen filtern und auch im Parlament seine Politik durchsetzen können. „Dazu muss man auch im Kultusministerium nicht unbedingt Lehrer sein.“ Piwarz ist Profi.

Als die Organisatoren die Gespräche beenden und zum Abschluss in den großen Saal einladen, sitzt Christian Piwarz als Einziger noch an seinem Tisch und diskutiert „intensiv“, wie er sagt. Dann muss er erstmal durchatmen.

„Ich will vermeiden, dass einige Leute sauer nach Hause gehen, weil sie nicht gehört wurden“, sagt Michael Kretschmer zum Abschluss. Das bleibt ein frommer Wunsch. Die Tische seien „ein ungünstiges Format“, von „Chaos“ ist die Rede, auch davon, „dass die das mit Absicht machen, das man nichts versteht“. Viele hätten lieber ein Podium, bei dem sie ihre Anliegen direkt loswerden können. Eines hat Kretschmer mit dem Format aber erreicht: Es wird diskutiert, an den Tischen und in vielen kleinen Gruppen am Rande.

zur Startseite