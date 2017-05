Sächsische Union kritisiert Ost-Beauftragte

Scharfe Kritik an der Ost-Beauftragten der Bundesregierung hat der sächsische CDU-Generalsekretär Michael Kretschmer geübt. In der von Iris Gleicke (SPD) in Auftrag gegebenen und am Donnerstag vorgestellten Rechtsextremismusstudie werden der sächsischen Landesregierung Versäumnisse im Kampf gegen Rechts vorgeworfen. Der Regierungspartei CDU wird angeraten, die Probleme nicht „mit Sachsenstolz“ zu übertünchen, sondern sich ihrer anzunehmen. CDU-Generalsekretär Michael Kretschmer wies dies zurück: „Man muss sich mittlerweile ernsthaft fragen, ob die so genannte Ost-Beauftragte der Bundesregierung ihren Job noch richtig versteht.“ Ihre Aufgabe sollte es sein, als Stimme der ostdeutschen Länder im Bund „dafür zu sorgen, dass sich der ökonomische und infrastrukturelle Aufholprozess beschleunigt“. Sachsens Linke warfen der CDU vor, sie habe „die extreme Rechte im Freistaat ein Vierteljahrhundert lang groß gemacht“. (dpa)

