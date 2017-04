Sächsische Politiker und Unternehmer zieht es nach Afrika Eine von Minister Martin Dulig geführte Wirtschaftsdelegation will in Südafrika und Mosambik versuchen, die Auftragsbücher einheimischer Firmen zu füllen.

Der schwarze Kontinent steht nur selten auf der Reiseliste sächsischer Politiker – in einigen Regionen Afrikas waren sie überhaupt noch nicht vor Ort.

Das soll nun zumindest in Teilen nachgeholt werden. So macht sich Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) heute auf in Richtung Südafrika und Mosambik. Begleitet wird er während seiner Reise von zwei Dutzend Unternehmern und Verantwortlichen aus dem Forschungsbereich sowie dem SPD-Landtagsabgeordneten Thomas Baum aus Bad Muskau.

Bis zum 12. April will man in den beiden Ländern Chancen für ein größeres wirtschaftliches Engagement des Freistaates an der Südspitze Afrikas ausloten und neue Kontakte für eine Zusammenarbeit knüpfen, teilte Dulig vorab mit. Die sächsische Delegation wird dabei unter anderem in Johannesburg, Pretoria und Durban Station machen sowie in Mosambiks Hauptstadt Maputo. „Gerade Südafrika ist ein guter Ausgangspunkt für den Markteintritt in andere afrikanische Länder“, hofft der Minister. So gebe es dort ein gut funktionierendes deutsches Netzwerk. Speziell in Mosambik, das Dulig erklärtermaßen als erster sächsischer Politiker seit der Wende besucht, will man vor allem Angebote für das sächsische Know-how im Bergbau machen. So gilt das Land zwar als ausgesprochen rohstoffreich, der Abbau erfolge jedoch oft noch mit vergleichsweise alter Technik.

Um auf die sächsische Offerte zum Technologietransfer besser aufmerksam zu machen, setze man auch auf die bewährten Verbindungen aus der DDR-Zeit. Zahlreiche Experten, die in Mosambik heute an wichtigen Schaltstellen der Industrie und Politik sitzen, hätten einst an der Bergakademie in Freiberg studiert. So ist im Verlauf der Stippvisite ein Treffen der ehemaligen Freiberger Studenten geplant. Dazu wollen die Sachsen ein Kieswerk sowie die Baustelle der geplanten größten Hängebrücke Afrikas besuchen.

Im Vorfeld seiner Afrika-Reise empfing Minister Dulig am Montag Südafrikas Botschafter Phumelele Sizani zum Gespräch in Dresden. Dabei ging es vorrangig um die Themen Energie und Bildung. (SZ/gs)

