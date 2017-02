Sächsische Lehrer streiken für mehr Geld

Vom Postplatz zum Finanzministeriumiehen fürhrt der Weg des Demozuges der streikenden Lehrer. © Nadine Franke

In der Dresdner Innenstadt sind nach Angaben des Sächsischen Lehrverbandes (SLV) am Mittwoch mehr als 6 000 Pädagogen auf die Straße gegangen. Auch die Gewerkschaften Erziehung und Wissenschaft (GEW) und Verdi waren beteiligt. Im ganzen Land hatten Lehrer die Arbeit niedergelegt, um mit einem Warnstreik ihrer Forderung nach besserer Bezahlung Nachdruck zu verleihen.

Der Demonstrationszug streikender Lehrer führte vom Postplatz bis zum Finanzministerium am Carolaplatz. In dem Gebäude hat auch das Kultusressort seinen Sitz.

Bei der Kundgebung trat auch Georg Unland (CDU) auf die Bühne. Sachsens Finanzminister erklärte, dass er die Forderung vernommen habe, jedoch auch die Interessen des Steuerzahlers verteten und deshalb sparsam sein müsse. Die Vergütung der Arbeit im öffentlichen Dienst müsse maßvoll im Hinblick auf andere Arbeitnehmer gestaltet werden. Sechs Prozent mehr Lohn für die Lehrer entsprächen 400 Millionen Euro, so der Minister.

Hintergrund des Warnstreiks sind die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder, deren zweite Runde vergane Woche in Potsdam ergebnislos zu Ende ging. Die beteiligten Gewerkschaften sähen sich daher zu der Maßnahme gezwungen, hieß es. Die vorerst letzte Verhandlungsrunde ist für den 16. und 17. Februar in Potsdam angesetzt. Die Gewerkschaften fordern sechs Prozent mehr Geld sowie die Einführung einer zusätzlichen „Erfahrungsstufe“ in der Entgelttabelle. (dpa/szo)

