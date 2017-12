Sachsens SPD sträubt sich gegen GroKo im Bund Ein neues Bündnis mit CDU/CSU in Berlin sei der Basis kaum vermittelbar, sagen die meisten SPD-Kreisvorsitzenden.

Wenige Tage vor dem SPD-Bundesparteitag ist das Misstrauen bei den sächsischen Sozialdemokraten gegenüber einer neuen Großen Koalition immer noch sehr groß. Das hat eine Umfrage der SZ bei den Kreisvorsitzenden der Sachsen-SPD ergeben.

Die Bandbreite der Reaktionen reicht von großer Skepsis bis strikte Ablehnung. Die sächsische SPD gehört mit rund 4 800 Mitgliedern zu den kleinen Landesverbänden. Sollten die Gespräche zwischen SPD und CDU/CSU im Bund aber erfolgreich verlaufen, kommt es bei der Befragung der Mitglieder über den Koalitionsvertrag auch auf die Stimmen der SPD-Basis im Freistaat an. Und dort hält sich, obwohl die Koalition aus CDU und SPD in Sachsen geräuschlos arbeitet, die Begeisterung spürbar in Grenzen.

Richard Kaniewski, SPD-Vorsitzender in Dresden, gehört zu den entschiedenen Gegnern einer Großen Koalition im Bund. Er empfehle allen Delegierten auf dem am Donnerstag beginnenden Bundesparteitag in Berlin, ein klares Signal gegen eine Groko auszusenden, sagte er der SZ. Es sei richtig gewesen, der Einladung des Bundespräsidenten zu einem Gespräch mit den Parteivorsitzenden von CDU und CSU, Angela Merkel und Horst Seehofer, zu folgen. Er glaube aber nicht, dass sich die Mitglieder der SPD durch Mindestforderungen überzeugen ließen. „Die inhaltlichen Schnittmengen mit den Unionsparteien sind endgültig erschöpft“.

Eine Große Koalition sei nicht gut für die Demokratie, lautet die Antwort von Ralf Wätzig, SPD-Sprecher im Unterbezirk Sächsische Schweiz/Osterzgebirge. „Die Unterscheidbarkeit der Parteien leidet, extreme Ränder werden gestärkt“. Es sei schwer, der SPD in dieser Lage schon wieder eine Koalition mit der Union zu vermitteln. Ähnlich wie andere Kreisvorsitzenden favorisieren auch Kaniewski und Wätzig eine Minderheitsregierung der Union, die von der SPD von Fall zu Fall unterstützt werden könnte. „Ein erfrischendes Kontrastprogramm zur Gro-Ko-Lethargie“, sagte Kaniewski. Womöglich ließe sich über Parteigrenzen hinweg im Bundestag „mehr für ein sozialeres Land“ erreichen als mit einem starren Koalitionsvertrag. „Warum nicht mal um Mehrheiten kämpfen, anstatt hinter verschlossenen Türen alles zu beschließen?“, meint auch Kevin Stanulla vom Kreisverband Bautzen.

Leidenschaftliche Debatten

Die Bundestagsabgeordnete Susann Rüthrich (Unterbezirk Meißen), sagte, ihrer Ansicht nach es sei Aufgabe der Kanzlerin, eine Regierung zu bilden. Die unsichere Lage nach dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen habe die SPD nicht zu verantworten. Es wäre unverantwortlich gewesen, trotz Festlegung von SPD-Chef Martin Schulz nicht mit dem Bundespräsidenten zu sprechen. Für viele Mitglieder sei allerdings eine Koalition keine Wunschvorstellung. Zwar habe die SPD im Bund in den vergangenen vier Jahren viele Forderungen durchsetzen können. „Unsere Mitglieder haben sich nach der trotzdem erlebten herben Niederlage bei der Bundestagswahl gerade auf den Gang in die Opposition eingestellt.“ Es werde der Partei deshalb schwer fallen, gegenüber den Mitgliedern jetzt das Gegenteil zu vertreten. Ein Selbstläufer sei die GroKo jedenfalls nicht. Auf allen Ebenen werde zurzeit leidenschaftlich diskutiert, heißt es in den SPD-Kreisverbänden. Auch Mails mit Kritik und Wünschen von Bürgern kommen in den Geschäftsstellen der Partei an. Die Themen: niedrige Löhne, Altersarmut, das Gesundheitssystem. Ohne neue Lösungsansätze werde sich nichts ändern, sagte Simone Lang, (Kreisverband Erzgebirge).

Zu den Themen einer neuen Große Koalition gehört nach Ansicht der SPD-Leipzig die Bürgerversicherung, eine gerechtere Rente insbesondere in Ostdeutschland und eine verbesserte öffentliche Sicherheit in Ballungsgebieten, fordert Leipzigs SPD-Chef Hassan Soilihi Mzé. Die Haltung für oder gegen eine weitere Regierungsbeteiligung lasse sich seiner Meinung nach nicht an den klassischen Parteiflügeln festmachen. Den meisten Mitgliedern sei bewusst, dass keines der denkbaren Szenarien, ob Minderheitsregierung, Neuwahlen oder Große Koalition frei sei von Risiken. Umstritten sei auch, welche Folgen das Ganze für die SPD habe. „Die Abstimmung dürfte spannend werden.“

