Sachsens Schulen mit den meisten Ganztagsangeboten

In Sachsen bieten fast alle Schulen Ganztagsangebote an. Der Freistaat hat mit 97,4 Prozent den bundesweit höchsten Anteil im Schuljahr 2015/16. Das geht aus einer Studie der Bertelsmann Stiftung hervor. Die Angebote werden auch gut genutzt: Im Vergleich zu den vergangenen drei Jahren ist der Anteil der Schüler in Ganztagsbetreuung zwar leicht gesunken. Sachsen liegt mit 77 Prozent aber auf Platz 2 hinter Hamburg. Dort nutzen mehr als 91 Prozent der Schüler die Angebote. Im Bundesdurchschnitt sind es nur 39 Prozent.

„Ganztagsangebote sind ein wichtiger Baustein für ein erfolgreiches Bildungssystem“, sagte Kultusstaatssekretär Frank Pfeil. Die Schulen organisieren die Angebote auch zusammen mit Verbänden, Kultur-, Sport- und Jugendvereinen. Sie reichen von der Förderung von leistungsschwachen und leistungsstarken Schülern bis zu Arbeitsgemeinschaften, in denen Talente und Fähigkeiten gefördert werden.

Mit dem neuen Schulgesetz sind Ganztagsangebote ab August 2018 an allen allgemeinbildenden Schulen verpflichtend. Daneben wird die Verantwortung des Freistaates bei der Mitfinanzierung festgeschrieben. Derzeit fördert Sachsen die Ganztagsangebote mit mehr als 25 Millionen Euro pro Jahr.

In den kommenden Jahren soll die Qualität der Angebote verbessert werden. Zusammen mit der TU Dresden hat das Kultusministerium ein Qualitätsraster entwickelt, mit dem überprüfbare Kriterien für gute Ganztagsangebote erarbeitet werden. Es wird derzeit in einem Modellversuch an 20 Schulen ausgewertet. (SZ/sca)

zur Startseite