Sachsens Regierungschef reist nach Budapest

Vor dem Hintergrund des Streits um die Flüchtlingspolitik der Europäischen Union (EU) will Bundesratspräsident Stanislaw Tillich in Ungarn für Verständigung werben. Er wolle seine Rede am Dienstag vor der Nationalversammlung in Budapest dazu nutzen, „den Beitrag Ungarns für die deutsche Einheit zu würdigen und für mehr aktuellen Dialog zu werben und damit Brücken zu bauen“, sagte der sächsische Ministerpräsident. Anlass des Besuchs sind die Feierlichkeiten des Parlaments zum 60. Jahrestag des Volksaufstandes in Ungarn. An diesen nimmt der CDU-Politiker Tillich als höchster deutscher Repräsentant teil.

Zu politischen Gesprächen wird Tillich auch mit Präsident Janos Ader, dem Präsidenten der Nationalversammlung, Laszlo Köver, und Regierungschef Viktor Orban zusammenkommen. Orban steht wegen seines Anti-EU-Kurses und seiner harschen Flüchtlingspolitik in der Kritik. Bei den Treffen will Tillich neben der deutsch-ungarischen Zusammenarbeit auch europäische Themen ansprechen. (dpa)

