Sachsens Justiz plant Zentrum gegen Extremismus Die Verfolgung von Islamisten und Extremisten stellt auch die sächsische Justiz vor immer größere Herausforderungen. Jetzt sollen wie bei der Polizei Kompetenzen in einer Einheit gebündelt werden.

Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) will die Verfolgung von Islamisten sowie von rechts- und linksextremistischen Gewalttätern in einer neuen Einheit bündeln. © Ronald Bonß

Die Bedrohung durch islamistischen Terrorismus sowie durch gewaltbereite Rechts- und Linksextremisten hat in erheblichem Maße zugenommen. „Wäre ich Geschäftsmann, könnte ich sagen: In all unseren Geschäftsfeldern boomt es“, hat Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen kürzlich im Bundestag die Lage beschrieben.

Für Polizei und Justiz bedeutet dies erhebliche Mehrarbeit und großen Bedarf an Spezialisten. Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) will deshalb die Verfolgung von Islamisten sowie von rechts- und linksextremistischen Gewalttätern in einer neuen Einheit bündeln. Nach SZ-Informationen plant sein Ministerium zurzeit eine sogenannte Zentralstelle Extremismus Sachsen (ZESA), die bei der Generalstaatsanwaltschaft Dresden angesiedelt werden soll. Die fachliche und personelle Aufwertung soll die Arbeit verbessern. Die neue Zentralstelle der Justiz ähnelt der Organisationsstruktur, die die Polizei seit September gegründet hat.

Vor wenigen Wochen hatte Innenminister Markus Ulbig (CDU) das Polizeiliche Terrorismus- und Abwehrzentrum im Landeskriminalamt vorgestellt. Die Arbeit der Polizei in diesem Bereich soll nach den Pannen im Fall des syrischen Islamisten Dschaber al-Bakr flexibler und professioneller werden. Sachsen folgt damit dem bundesweiten Trend, die Arbeit der Ermittlungsbehörden in diesem Bereich zu zentralisieren und die Kooperation untereinander flüssiger zu gestalten.

Schon jetzt ist die Generalstaatsanwaltschaft Dresden für Anklagen gegen Terroristen zuständig, die vor dem Oberlandesgericht verhandelt werden. Verfahren dieser Art nehmen zu, da die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe überlastet ist und immer mehr Terror-Ermittlungen an die Bundesländer abgibt, in denen die Beschuldigten leben. Darüberhinaus zieht die Generalstaatsanwaltschaft im Bedarfsfall größere Verfahren gegen Rechts- und Linksextremisten an sich. Allerdings werden häufig Ermittler eingesetzt, die von anderen Staatsanwaltschaften nur mit einem bestimmten Zeitkontingent nach Dresden abgeordnet werden.

Die neue Organisationseinheit soll sich nach SZ-Informationen an dem bayerischen Modell orientieren. Vier Oberstaatsanwälte führen in der am 1. Januar gegründeten Zentralstelle große Verfahren selbst und fungieren als Schnittstelle zu anderen Behörden, insbesondere zum Generalbundesanwalt, zum Bayerischen Landeskriminalamt und zum Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz. Überdies wirkt sie über Aus- und Fortbildungsmaßnahmen als Wissensvermittler für die Praxis, sagte ein Sprecher der SZ.

