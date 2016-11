Sachsens Grüne haben neue Spitze

Die Delegierten bestätigten Jürgen Kasek im Amt des Parteivorsitzenden, doch straften sie ihn mit einem mageren Ergebnis - er erhielt nur 59 Prozent der Stimmen. (Archivfoto) © dpa

Jürgen Kasek bleibt Chef der sächsischen Grünen. Allerdings erhielt der 36-jährige Anwalt aus Leipzig ein mageres Ergebnis. Beim Parteitag in Glauchau erreichte er 59 Prozent der Stimmen. Damit blieb Kasek unter dem Ergebnis von vor zwei Jahren, als er 63 Prozent der Stimmen erhielt.

Mehrere Delegierte hatten zuvor Kritik an seinem Politikstil geäußert. So wurde ihm vorgeworfen, sich vorrangig auf sein Engagement gegen Rechtsextremismus zu konzentrieren und andere Themen zu vernachlässigen. Die Görlitzer Landtagsabgeordnete Franziska Schubert forderte ihn auf, an „Verbindlichkeit, Zuverlässigkeit und Ernsthaftigkeit“ zu arbeiten.

Kasek räumte Fehler ein. „Zur Wahrheit gehört eben auch, dass ich es nicht geschafft habe mit der gleichen Intensivität Themen nach vorne zu stellen“, sagte er mit Blick auf etliche Demoauftritte gegen Rechtsaußen. Sein Engagement aber verteidigte er.

Die Grünen seien die ersten gewesen, die nach der Blockade eines Flüchtlingsbusses in Clausnitz ein lokales Bündnis für Flüchtlinge unterstützt hätten. „Ich bin mitunter impulsiv“, sagte Kasek und kündigte an, künftig Fehler vermeiden zu wollen.

Ein besseres Ergebnis erhielt Christin Melcher. Die 33-jährige Leipzigerin wurde mit 89,4 Prozent zur Landesvorsitzenden gewählt. Damit folgt sie in der Doppelsitze auf Christin Bahnert, die nicht mehr antrat. Melcher betonte, die Grünen seien der Gegenpol zur AfD. Es reiche aber nicht aus, nur gegen jemanden zu sein. „Wir müssen mit unseren Grünenangeboten raus ins Leben.“

Wie sehr die Partei in Personalfragen uneins sein kann, zeigte sich beim Versuch, eine stellvertretende Parteichefin zu wählen. Die Kandidatin Diana-Viktoria Menzel verfehlte zwei Mal die notwendigen Mehrheiten, um Stellvertreterin von Kasek und Melcher zu werden. Damit bleibt das Amt unbesetzt.

