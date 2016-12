Sachsens Großbetriebe stellen oft nur befristet ein Jeder neunte Beschäftigte hat einen Arbeitsvertrag mit Ablaufdatum. Vor allem eine Altersgruppe ist betroffen.

Wissenschaftliche Mitarbeiter an Hochschulen haben oft mit den gefürchteten Kettenbefristungen zu kämpfen. © dpa

Viele Arbeitnehmer in Sachsen blicken unsicher in die Zukunft. Laut dem Statistischen Landesamt muss sich jeder neunte Beschäftigte mit einer befristeten Anstellung zufriedengeben. Die jüngsten Zahlen stammen von 2015. Dabei wird deutlich: Der Freistaat liegt leicht unter dem Bundesdurchschnitt. Deutschlandweit hat sogar einer von acht Arbeitnehmern einen Vertrag mit Ablaufdatum.

Es sind vor allem Großbetriebe, die in Sachsen die Möglichkeit nutzen, ihre Mitarbeiter befristet einzustellen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie im Auftrag des Wirtschaftsministeriums. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat dafür mehr als 1 000 Unternehmen befragt. Das Ergebnis: Im ersten Halbjahr 2015 erhielten 36 Prozent aller neu eingestellten Arbeitskräfte im Freistaat einen Vertrag auf Zeit. Vor allem im Gesundheits- und Sozialwesen und im Dienstleistungssektor sind Befristungen weit verbreitet.

Wer einmal auf Zeit angestellt ist, hat wenig Chancen auf Veränderung. Nur etwa ein Drittel dieser Beschäftigten dürfen sich später über einen dauerhaften Vertrag freuen. Die meisten bekommen gleich die nächste Befristung vorgelegt. Die Laufzeit ist unterschiedlich, beträgt zu gut drei Vierteln aber weniger als zwei Jahre. „Das ist ein Teufelskreis“, sagt Markus Schlimbach vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB). Er kennt Beispiele, bei denen sich Menschen über Jahre hinweg von einem Vertrag zum Nächsten gehangelt haben. Zwar rechnen die Statistiker auch Auszubildende dazu, bei denen die Befristung in der Natur der Sache liegt. „Dennoch können wir davon ausgehen, dass die Hälfte der jungen Menschen von einem Arbeitsplatz zum anderen springt. Das ist zu viel“, sagt er und geht noch einen Schritt weiter: „Wer keine langfristige Perspektive anbietet, fördert die Abwanderung der jungen Fachkräfte.“

Der Wissenschaftler Eric Seils hat dazu geforscht und kommt zu einem ähnlichen Ergebnis: „Mehr als 60 Prozent der befristeten Beschäftigten in Deutschland sind jünger als 35 Jahre“, sagt er. Auszubildende hat der Sozialexperte schon ausgeklammert. Seils vermutet, dass die Betriebe Befristungen bei jungen Mitarbeitern nutzen, um die Probezeit zu verlängern.

Ein Faktor dürfte auch die Situation der wissenschaftlichen Mitarbeiter an den Hochschulen sein, die oft mit den gefürchteten Kettenbefristungen zu kämpfen haben. Für sie hat Sachsens Regierung erst kürzlich einen Rahmenkodex entwickelt. Der verhindert zwar keine Befristung, bietet den Uni-Mitarbeiter aber ein Mindestmaß an Verlässlichkeit. So sollen laut Kodex beispielsweise die Verträge von wissenschaftlichen Hilfskräften nicht mehr kürzer als sechs Monate sein.

