Sachsens Gerichten gehen die Richter aus Drei Viertel der Richter gehen in den nächsten 15 Jahren in den Ruhestand. Der Justizminister muss gegensteuern.

Richter werden in den nächsten Jahren in Sachsen rar. © dpa

Im sächsischen Justizsystem wird sich in den kommenden Jahren die Altersentwicklung besonders stark bemerkbar machen: Knapp drei Viertel der Richter wechseln in den Ruhestand. Von den derzeit 1002 Juristen beenden binnen 15 Jahren etwas mehr als 73 Prozent ihre berufliche Laufbahn.

Diese Daten gehen aus den Antworten des Justizministeriums auf Anfragen des Linkenabgeordneten André Schollbach hervor. Demnach waren 2016 mehr als 730 Richter im Alter zwischen 51 und 65 Jahren. Da Richter mit 65 in den Ruhestand gehen, folgt daraus, dass sie bis spätestens 2030 aus dem Staatsdienst ausscheiden. Das Ausmaß dieser Entwicklung in der Justiz verdeutlicht ein vergleichender Rückblick: Zwischen den Jahren 2001 und 2015 gingen gerade einmal 76 Richter in Sachsen in den Ruhestand.

Schollbach sieht deshalb Handlungsbedarf. „Den Gerichten steht ein personeller Aderlass und damit verbunden ein enormer Verlust an Erfahrungen bevor“, sagt der Linkenpolitiker. Und er fügt hinzu: „Wenn man nicht sehenden Auges auf einen Personalmangel zusteuern will, muss kontinuierlich durch Neueinstellungen in hinreichender Zahl gegengesteuert werden.“ Schollbach, der selbst auch als Anwalt arbeitet, weist zudem auf „viele Verfahren, die sich jahrelang hinschleppen“ hin. Bereits jetzt seien Teile der Justiz an der Belastungsgrenze angelangt.

In den Nachwendejahren wurden zahlreiche Juristen eingestellt. Diese erreichen nach und nach die Altersgrenze. Schollbach verweist darauf, dass in Sachsen bereits die Anforderungen für den Eintritt in den Staatsdienst gesenkt worden seien: „Es wird ein Problem geben, das Niveau in der Justiz zu halten.“ Nach seinen Recherchen absolvieren in Leipzig pro Jahr im Schnitt 190 junge Juristen das erforderliche zweite Staatsexamen. Etliche von ihnen werden aber nicht Richter, sondern Rechtsanwälte.

Auch Sachsens Justizministerium erkennt „große Herausforderungen, die sich aus der unausgewogenen Altersstruktur im höheren Justizdienst ergeben“. Erste Maßnahmen seien im Jahr 2014 eingeleitet worden. Im alten Doppeletat seien 56 Stellen für Richter und Staatsanwälte geschaffen worden. Zudem biete Sachsen Juristen der Jahrgänge 1962 bis 1964 an, später in den Ruhestand zu gehen.

Im aktuellen Doppelhaushalt seien 64 Stellen für Richter und Staatsanwälte enthalten. Minister Sebastian Gemkow (CDU) betont, so werde ein maßgeblicher Beitrag zur Verbesserung der Altersstruktur in der sächsischen Justiz geleistet: „Wenn dieser Weg in den kommenden Jahren so fortgesetzt wird, kann die unausgewogene Altersstruktur ausgeglichen werden.“

zur Startseite