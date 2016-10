Sachsens Gefängnisse haben ein Drogenproblem Immer mehr Insassen sind crystalabhängig. Es gibt viel zu wenige Therapieplätze. Jetzt reagiert der Justizminister.

Die Justizvollzugsanstalt (JVA) in Torgau. © dapd

In Sachsens Gefängnissen gibt es inzwischen mehr Abhängige von illegalen Drogen als von Alkohol. Viele von ihnen wurden wegen Beschaffungskriminalität verurteilt. 2 500 der 9 200 untergebrachten Gefangenen nutzten die Suchtberatung. 70 Prozent von ihnen sind von illegalen Drogen abhängig, die meisten von Crystal.

Das geht hervor aus der Stellungnahme der Staatsregierung auf einen Antrag der Landtagsfraktion der Grünen, die Suchttherapie im Strafvollzug auszubauen. Bislang gibt es sachsenweit aber lediglich eine Therapiestation mit 20 Plätzen in der Justizvollzugsanstalt Zeithain – und nur für Männer. „Das ist bundesweit die erste und einzige Station, die speziell für Gefangene mit Crystalabhängigkeit eine vollwertige Suchttherapie anbietet“, betont Justizminister Sebastian Gemkow (CDU).

Betroffene müssen sich allerdings dafür bewerben und zum Teil lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Bei einer zwölfmonatigen stationären Entwöhnungsbehandlung wurden nach Angaben des Justizministers in der JVA Zeithain seit der Eröffnung im Juni 2014 bisher 36 Gefangene betreut.

Nun soll die Zahl der Therapieplätze für suchtkranke Strafgefangene in Sachsen ausgebaut werden. Im ersten Halbjahr 2017 sind elf neue Plätze für jugendliche Strafgefangene in Regis-Breitingen geplant, weitere 40 Plätze in den nächsten Jahren nach der Sanierung der Justizvollzugsanstalt Torgau.

Aus Sicht der Grünen-Landtagsabgeordneten Katja Meier gehen die Planungen des Freistaates nicht weit genug – „zumal keine speziellen Hilfen für Frauen in Sicht sind“. Das Ministerium bestätigt, dass es für den Frauenvollzug in Chemnitz keine entsprechenden Pläne gibt. Wegen der sehr hohen Belegung stünden derzeit keine Räume zur Verfügung.

Laut Statistik wurden in sächsischen Haftanstalten vergangenes Jahr 80 Gramm Crystal sichergestellt. Die Dunkelziffer des kursierenden Rauschgifts dürfte weitaus höher sein.

Der körperliche und psychische Verfall Drogenabhängiger mache vor den Gefängnissen also nicht Halt: „Im vergangenen Jahr wurden 135 Gefangene wegen ihres Drogenkonsums in das Haftkrankenhaus Leipzig überstellt, in den Jahren zuvor waren es noch mehr“, sagt die Abgeordnete Meier. Auch das offenbare die unzureichenden Therapiemöglichkeiten. Zudem gebe es Defizite bei der Nachsorge während und nach der Haft.

Das Justizministerium räumt ein, dass die Erfahrungen in Zeithain zeigten, wie wichtig die Nachsorge für einen langfristigen Erfolg ist. Deshalb solle dafür im kommenden Jahr eine Betreuerstelle bei einem freien Träger der Suchtkrankenhilfe eingerichtet werden.

