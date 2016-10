Sachsens Frauen leben länger Die Einheit beschert den Ostdeutschen eine höhere Lebenserwartung. Vor allem Herz-Kreislauf-Erkrankungen gingen zurück.

Lange Zukunft: Deutschlands Enkel haben‘s gut. Sie können auf eine hohe Lebenserwartung hoffen, die Jungen auf 78,2, die Mädchen auf 83,1 Jahre. Besonders die Ostdeutschen haben seit der Wende zugelegt. © imago/westend61

Wird heute der Stand der deutschen Einheit betrachtet, wird oft auf die nach wie vor vorhandenen Differenzen bei Wirtschaftskraft, Einkommen oder Arbeitslosigkeit geschaut. Themen oder Gebiete, bei denen es längst besser läuft, bekommen seltener Aufmerksamkeit. Weitgehend angenähert haben sich Ost und West beispielsweise bei den Konsumgewohnheiten, den Bildungsabschlüssen, den Kinderzahlen oder auch der Lebenserwartung – eine kleine Erfolgsgeschichte.

Die Einheit hat den Ostdeutschen, wie die Statistik belegt, ein längeres Leben beschert. Heute in Dresden, Leipzig oder Rostock geborene Jungen können im Schnitt mit über sieben Lebensjahren mehr rechnen als jene, die um die „Wende“ zur Welt gekommen sind. Bei den Mädchen beträgt der Zugewinn immerhin noch fast sechs Jahre. Die SZ erläutert die Daten:

Wie alt werden Frauen und Männer laut Statistik?

Im Bundesdurchschnitt beträgt die Lebenserwartung laut den am Donnerstag vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Zahlen gegenwärtig für neugeborene Jungen 78 Jahre und zwei Monate, für neugeborene Mädchen 83 Jahre und einen Monat. Damit ist sie über 20 Jahre hinweg im Vergleich zur Sterbetafel 1993/1995 bei den Männern um fünf Jahre und zwei Monate, bei den Frauen um drei Jahre und sieben Monate höher. Im Vergleich zur vorangegangenen Sterbetafel 2012/2014 ist die Lebenserwartung aber fast unverändert.

Wie haben sich die Zahlen für Ostdeutschland entwickelt?

Die Lebenserwartung für Frauen in den neuen Ländern liegt bei 77,18 Jahren, bei Männern lediglich bei 69,86 Jahren. Inzwischen ist sie bei neugeborenen Jungen in Ostdeutschland auf 77,07 und bei Mädchen auf 83,05 Jahre gestiegen. Zum Vergleich: Im Westen liegen die aktuellen Werte bei Jungen bei 78,44 Jahren und bei Mädchen bei 83,06 Jahren – also ziemlich ähnlich.

Woran liegt die positive Entwicklung im Osten?

Im aktuellen Jahresbericht zum Stand der Einheit der Bundesregierung heißt es dazu: Ein großer Teil der Verringerung der Ost-West-Unterschiede in Lebenserwartung und Sterblichkeit ist darauf zurückzuführen, dass die Sterblichkeit an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurückgegangen ist: Anfang der 1990er-Jahre war die kardiovaskuläre Sterblichkeit – also von Erkrankungen, die vom Gefäßsystem und/oder vom Herzen ausgehen – bei Frauen und Männern in Ostdeutschland etwa 1,5-mal höher als in Westdeutschland. Für das Jahr 2014 sind die Unterschiede dagegen vergleichsweise gering. Andere Quellen sagen: Die Menschen in der ehemaligen DDR lebten einerseits in vielem ungesünder als jene in der alten Bundesrepublik. Sie tranken mehr Alkohol, und die Männer rauchten öfter. Andererseits bestand in der DDR teilweise Impfpflicht, weshalb ein höherer Anteil der Bevölkerung gegen Infektionskrankheiten geschützt war als im Westen.

Wie alt werden heute in Sachsen Geborene?

Ein neugeborenes Mädchen in Sachsen hat statistisch gesehen 83 und etwas über sieben Monate vor sich. Das liegt über dem bundesdeutschen Durchschnitt. Frauen leben in Sachsen statistisch gesehen ein halbes Jahr länger als im Rest der Republik. Bei den Jungen sieht es – leider – etwas anders aus: Sie werden in Sachsen im Schnitt 77 Jahre und sieben Monate alt werden, etwas unter dem Bundesmittel. In den vergangenen 20 Jahren ist die Lebenserwartung bei Männern in Sachsen um sechs Jahre und einen Monat gestiegen. Frauen werden seitdem laut Statistik vier Jahre und elf Monate älter.

