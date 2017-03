Sachsens Frauen arbeiten am meisten

In keinem anderen Bundesland sind so viele Frauen berufstätig wie in Sachsen. Mit 62 Prozent liegt die Beschäftigtenquote bundesweit am höchsten. Das geht aus Zahlen der Regionaldirektion Sachsen der Bundesagentur für Arbeit hervor, die pünktlich zum Internationalen Frauentag am 8. März veröffentlicht wurden. Zu verdanken sei dies auch der positiven Arbeitsmarktentwicklung, sagen die Experten.

Demnach liegt die Beschäftigungsquote in allen sächsischen Landkreisen über dem Bundesdurchschnitt von 54,2 Prozent. Mit 65,7 Prozent ist sie in der Sächsischen-Schweiz-Ostergebrige am höchsten, am niedrigsten im Landkreis Görlitz (58,6 Prozent) und in den beiden Städten Leipzig (58,9) und Chemnitz (59,4).

Rund 761 000 Frauen gingen demnach im vergangenen Jahr in Sachsen einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach. Fast die Hälfte arbeitete in Teilzeit. Und dieser Anteil steigt weiter an, beobachten die Arbeitsmarktexperten. Frauen könnten damit flexibler bei Kinderbetreuung und Altenpflege reagieren.

Bis zur Gleichstellung von Frauen und Männern sei es noch ein weiter Weg, zog am Dienstag auch Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) in Berlin eine kleine Zwischenbilanz. Hausarbeit etwa bleibe weiterhin meist Frauensache. So leisten Frauen täglich 52 Prozent mehr unbezahlte Arbeit als Männer für Kinder, Haushalt, Pflege und Ehrenamt. Demnach bringen Frauen pro Tag 87 Minuten mehr Zeit für diese unbezahlte Arbeit auf als Männer. (SZ/dpa)

