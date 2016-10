Sachsens CDU lässt die AfD rechts liegen Eine Koalition mit den Rechtspopulisten? CDU-Generalsekretär Kretschmer schafft jetzt Klarheit.

Der Generalsekretär des CDU-Landesverbandes, Michael Kretschmer (l), spricht sich gegen eine Koalition mit der AfD aus. Zudem bezieht er Stellung zu Vorwürfen gegenüber Ministerpräsident Stanislaw Tillich (r). © dpa

Dresden. Die sächsische CDU-Spitze erteilt parteiinternen Überlegungen zu einer Koalition mit der AfD eine klare Absage. Generalsekretär Michael Kretschmer wies einen Vorstoß des sächsischen CDU-Europaabgeordneten Hermann Winkler zurück. „Der größte Feind, den die AfD hat, ist die CDU“, sagte er in einem Gespräch mit der Sächsischen Zeitung. Mit Blick auf die rechtspopulistische Partei fügte Kretschmer hinzu: „Sie beschimpfen uns und sagen, Merkel muss weg.“

Winkler hatte Bündnisse der CDU mit der AfD angeregt. Wenn es eine bürgerliche Mehrheit gebe, solle man koalieren. Der frühere Chef der sächsischen Staatskanzlei hatte in seinen Überlegungen auch auf die SPD verwiesen. Wenn die Sozialdemokraten Bündnisse mit Linken und Grünen schmiedeten, könne die CDU auch über einen Pakt mit der AfD nachdenken.

Kretschmer sieht das anders. „Wir sind die Partei, an der sich die AfD abarbeitet.“ Ein Bündnis sei daher nicht sinnvoll. „Mir geht es nicht darum, AfD-Wähler zurückzugewinnen.“ Wichtig sei es in der Politik, dem eigenen Kompass zu folgen.

Ziel der CDU müsse es sein, die eigene, christlich geprägte Politik umzusetzen. Diese sei geprägt von Solidarität, Nächstenliebe und dem Gespür dafür, was in Deutschland machbar ist. Der AfD warf der CDU-Generalsekretär und Bundestagsabgeordnete ein starres Denken vor. „Die AfD macht überhaupt keine Kompromisse.“

Kretschmer äußerte sich auch zur Kritik von Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) an Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU). Dessen Vorwurf, der Regierungschef habe zu wenig gegen Rechtsextremisten unternommen, sei „ungeheuerlich“. Für Kretschmer ist die Kritik eine „billige Form des Ablasshandels“ und damit der Versuch, sich aus der Lösung eines Problems herauszuhalten, das alle angehe.

Maas hatte Tillich im ZDF auch vorgeworfen, zu lange zu rechtsextremen Vorfällen im Umfeld von Pegida-Demonstrationen geschwiegen zu haben. Rechtsextremisten seien in Sachsen besser organisiert als anderswo. Daher müsse sich die Politik klar positionieren.

Zudem nahm Kretschmer Stellung zu Äußerungen des Dresdner CDU-Bundestagsabgeordneten Arnold Vaatz. Der hatte in einer Kolumne in der Super Illu die Sprengstoffanschläge auf eine Moschee und ein Kongresszentrum in Dresden auf gesunkene Hemmschwellen zurückgeführt. Für diesen Prozess verantwortlich sei eine „gewalttätige westdeutsche Linke“.

Kretschmer sagte, es sei zwar richtig, auch auf das Phänomen der Gewalt von links hinzuweisen. „Ich glaube aber, dass das mit den Dresdner Sprengstoffanschlägen nichts zu tun hat.“

