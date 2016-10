Sachsen zahlt Millionen für fremde Polizisten Der Einsatz von Beamten aus anderen Bundesländern wird immer teurer. Dieses Jahr steuert man auf Rekordausgaben zu.

Polizisten aus Rheinland-Pfalz sichern am Tag der Deutschen Einheit den Neumarkt vor der Frauenkirche in Dresden. © dpa

Man erkennt sie an den anderen Kürzeln auf den Kfz-Kennzeichen und mitunter an ungewohnten Details der Dienstuniformen: Polizeibeamte aus anderen Bundesländern und vom Bund, die das Land Sachsen bei Großeinsätzen zur Unterstützung anfordert. Diese Amtshilfe gibt es inzwischen immer häufiger, und sie kommt den Freistaat ziemlich teuer.

Allein für die Hilfseinsätze im vergangenen Jahr musste Sachsen inzwischen mehr als 6,9 Millionen Euro an Bund und Länder überweisen. Über weitere 600 000 Euro, die dem Freistaat zusätzlich in Rechnung gestellt werden, wird zurzeit noch verhandelt. Das geht aus den aktuellen Antworten von Innenminister Markus Ulbig (CDU) auf eine parlamentarische Anfrage der Linksfraktion im Landtag hervor.

Aufkommen muss der Freistaat dabei nicht nur für das eingesetzte Personal, die Auslagen für Dienstreisen und für die Verpflegung, sondern auch für die Reparatur oder den notwendigen Ersatz von beschädigter Technik. Personelle und technische Unterstützung benötigte Sachsen im Vorjahr bereits an insgesamt 68 Einsatztagen und damit statistisch gesehen mehr als einmal pro Woche. Für 2016 wird mit weiteren Rekordausgaben gerechnet. So war vor allem während der Krawalle zum Jahresanfang in Leipzig, der Bilderberg-Konferenz in Dresden sowie zur Einheitsfeier rund um den 3. Oktober eine massive Unterstützung der Bundespolizei und von Beamten aus anderen Bundesländern notwendig.

Der Landtagsabgeordnete Enrico Stange (Linke) verweist darauf, dass auswärtige Polizeikräfte zuletzt fast ausschließlich dafür benötigt wurden, um Versammlungen und Aufzüge abzusichern. „Diese Einsätze waren erforderlich, weil Sachsens Polizei wegen der zunehmenden Demos von Pegida und anderen sowie des immer noch rückläufigen Personalbestandes nicht ausreichend eigene Kräfte zur Verfügung hatte.“ Er fordert von der Staatsregierung eine Aufstockung der sächsischen Polizei. Die müsse deutlich über den bisher beschlossenen 1 000 zusätzlichen Stellen liegen, die bis 2026 bereitgestellt werden sollen.

Minister Ulbig sagte der SZ, das Jahr 2015 sei für Sachsens Polizei aufgrund der vielen Versammlungen und Demonstrationen, die überwiegend im Zusammenhang mit dem Thema Asyl und Flüchtlinge standen, eine enorme Herausforderung gewesen. „Es gab so viele Einsätze wie nie zuvor.“ Deshalb war man auf die Unterstützung von außerhalb angewiesen. „Die haben wir auch in großem Umfang erhalten. Ich bedanke mich ausdrücklich bei diesen Kollegen.“ Sachsen habe längst auf den höheren Personalbedarf reagiert. Neben den neuen 1000 Polizeistellen stelle man bis nächstes Jahr auch 550 Wachpolizisten ein.

