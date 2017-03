Sachsen zahlt fleißig für mehr Demokratie Im Jahr der Bundestagswahl profitieren politische Vereine und parteinahe Stiftungen von höheren Staatszuschüssen.

Die Ministerin gibt sich engagiert. Immer wieder schildert Petra Köpping, die seit Ende 2014 im Landeskabinett für Gleichstellung und Integration zuständig ist, was man mit dem vielen Geld eigentlich bezwecken will. Die Sozialdemokratin verweist auf Clausnitz, wo wütende Bürger einen Flüchtlingsbus stoppten, oder auf die Ergebnisse des Sachsen-Monitors. Dort hatten sich zuletzt 60 Prozent der Befragten für eine „starke Partei“ ausgesprochen, welche „die Mehrheit der Volksgemeinschaft verkörpert“. Für Köpping steht deshalb fest, dass viel Arbeit nötig ist, um demokratischen Prinzipien wieder mehr Geltung im Land zu verschaffen. Sogar sehr viel Arbeit. „Das ist eine Daueraufgabe!“

Dafür greift die amtierende schwarz-rote Landesregierung nun erneut ganz tief in die Steuerkasse. Am Dienstag verkündete die Ministerin ein überarbeitetes Landesprogramm „Weltoffenes Sachsen“, mit dem bereits seit über zehn Jahren Vereine finanziert werden, die sich erklärtermaßen der Förderung von Demokratie und Toleranz widmen. Die dürfen sich jetzt nicht nur über ein neues Aktions-Logo und eine eigene Internetseite freuen, sondern auch über weiterhin sehr viel Geld. Der Freistaat stellt ihnen in diesem und im kommenden Jahr jeweils 4,1 Millionen Euro zur Verfügung. Gleichzeitig sollen die Antragshürden für die Zuschüsse gesenkt und das Fördergeld bis zu über drei Jahre ausgezahlt werden. Den seit Längerem schwelenden Vorwurf, davon würden vorrangig Projekte profitieren, die sich dem Kampf gegen den Rechtsextremismus verschrieben haben, akzeptiert die Ministerin nicht. „Gefördert werden können auch Initiativen gegen Linksextremismus. Dafür müssten dann aber auch Anträge gestellt werden.“ Offenbar gibt es solche bisher kaum.

Damit ist die freistaatliche Unterstützung beim Kampf gegen das erkannte Demokratiedefizit im eigenen Land aber noch lange nicht zu Ende. Noch einmal 6,5 Millionen Euro jährlich stehen künftig aus dem Haushalt der Gleichstellungsministerin für sogenannte „integrative Maßnahmen“ zur Verfügung. Dazu kommen weitere sieben Millionen Euro pro Jahr, die der Freistaat und der Bund für Projekte wie ein neues Demokratiezentrum oder für vielfältige Programme zur Förderung von Demokratie und Toleranz bereitstellen. Unterm Strich ergibt das die stolze Summe von rund 18 Millionen Euro. Geld, mit dessen Hilfe die Regierung übrigens nicht nur Jugendliche stärker von den Vorteilen einer demokratischen Gesellschaft überzeugen will. Handlungsbedarf sieht man ausdrücklich auch bei vielen älteren Sachsen.

Landes-AfD ohne Stiftungs-Pläne

Während man für diese Programme nun in der Öffentlichkeit kräftig die Werbetrommel rührt, handelt die sächsische Regierungskoalition aus CDU und SPD an anderer Stelle eher im Stillen. Vom neuen Geldsegen in Sachen Demokratie profitieren jetzt nämlich auch die im Freistaat ansässigen parteinahen Stiftungen im großen Umfang. Sowohl die Konrad-Adenauer-Stiftung, das Herbert-Wehner-Bildungswerk und die Friedrich-Ebert-Stiftung sowie die Linken, Grünen und FDP nahestehenden Rosa-Luxemburg-Stiftung, Heinrich-Böll-Stiftung und Wilhelm-Külz-Stiftung profitierten zuletzt enorm von hohen Staatszuschüssen. Bekamen alle Stiftungen zusammen zwischen 2010 und 2015 insgesamt bereits knapp 5,2 Millionen Euro, erhöhten sich diese Zuschüsse im vergangenen Jahr noch einmal deutlich. Um bis zu 70 Prozent stockte der Freistaat seine Zahlungen auf und entschied, diese höheren Zuschüsse auch 2017 und 2018 bereitzustellen. Um die Kosten dafür zu stemmen, musste die Staatskanzlei beim Landtag überplanmäßige Ausgaben in Höhe von einer halben Million Euro beantragen.

Konkrete Vorgaben, wofür die parteinahen Stiftungen das zusätzliche Geld im Jahr der Bundestagswahl und darüber hinaus verwenden müssen, gibt es nicht. Offiziell begründet die Staatsregierung den Nachschlag, dass damit die Online-Arbeit der Stiftungen verstärkt und mehr Personal finanziert werden soll. Kontrollen, so heißt es, hätten zuletzt keinerlei Verstöße bei der Verwendung der Mittel ergeben.

Und wer dann spekuliert hatte, dass die seit 2014 im sächsischen Landtag vertretene AfD jetzt ebenfalls eine eigene parteinahe Stiftung einrichten will, sah sich dieser Tage getäuscht. Laut Parteisprecher Thomas Hartung spielte das Thema für Sachsens AfD bisher keine Rolle und steht derzeit auch nicht auf der Tagesordnung.

