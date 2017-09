Sachsen wohnen kuschliger Die Wohnungen im Freistaat sind kleiner als anderswo. Das kann Vorteile haben.

In Sachsen misst eine durchschnittliche Wohnung 71,2 Quadratmeter - weniger Quadratmeter sind es nur noch in Berlin und Hamburg.



Die Daten sind überraschend. Sachsen wohnen offenbar eher kleinräumig. Ein Ländervergleich der durchschnittlichen Wohnraumgrößen ergibt einen Wert von 71,2 Quadratmetern. Geringfügig kleiner ist er im Stadtstaat Berlin, Schlusslicht bildet die Hansestadt Hamburg. Das heißt im Umkehrschluss: die Wohnfläche ist in den anderen 13 Bundesländern und damit auch im Deutschlandschnitt größer.

Im Saarland, das die Spitzenposition innehat, misst eine durchschnittliche Wohnung fast 100 Quadratmeter. Differenzen gibt es auch zwischen den 15 größten deutschen Städten. Vereinfacht gesagt haben die Stuttgarter die größten Wohnungen. Hier beträgt die Durchschnittsfläche 76,3 Quadratmeter – und das, obwohl die Innenstadt in einem Talkessel liegt. Dresdner kommen mit einem Fünftel weniger aus. In der sächsischen Landeshauptstadt liegt der Wert bei 63,7 Quadratmetern.

Die Daten stammen nicht von einer offiziellen Statistikbehörde, dürften aber dennoch Aussagekraft haben. Erhoben hat sie das Internetportal Check 24. Ausgewertet wurden im vergangenen Jahr darüber abgeschlossene Hausratsversicherungen – genauer gesagt, die von den Kunden angegebene Wohnfläche sowie die Postleitzahlen. Wie viele Verträge das Fundament des Rankings bilden, will das Unternehmen mit Blick auf die Wettbewerber nicht exakt sagen. Es handle sich um eine hohe fünfstellige Anzahl, teilt Check 24 auf SZ-Anfrage mit. Daraus hat es die Länder- und Städteliste erstellt. Die dort genannten Quadratmeterzahlen können sich auf Wohnungen oder auch Häuser beziehen.

Die Auswertung mag Zufälle und Unschärfen enthalten. Tendenzen lassen sich dennoch ablesen. So besteht ein West-Ost-Gefälle. Wohnungen im Westen sind im Schnitt 16 Prozent größer als im Osten. Auch die Einwohnergröße einer Stadt spielt eine Rolle, woraus sich ein Stadt-Land-Gefälle zumindest in Ansätzen erkennen lässt. Die Faustformel lautet: Je größer die Stadt, desto kleiner der Wohnraum.

Check 24 hat wie in der Statistikpraxis üblich ausschließlich Daten erfasst und keine Begründung geliefert. Erklärungsansätze lassen sich dennoch finden. Dass die Wohnungsgröße im Westen höher ist, könnte daran liegen, dass zumindest einige Regionen dort klassische und auch bevölkerungsstarke Häuslebauergegenden sind.

Wer selbst und für den Eigenbedarf baut, errichtet in der Regel kein Miniapartment. Im Osten ist die Eigentumsquote vergleichsweise gering. In Sachsen liegt sie nach dem 2011 veröffentlichten Zensus – einer Art offizieller Bevölkerungsbefragung – bei 33 Prozent. Das heißt: Ein Drittel der in Haushalten Befragten lebten in Wohneigentum. Bundesweit waren es fast die Hälfte (45 Prozent). Im Saarland lag die Eigentumsquote sogar bei 62 Prozent.

Das wiederum heißt: In Sachsen leben viele Menschen zur Miete. Typische Mietwohnungen sind seltener in Einfamilienhäusern, eher in Häusern mit mehreren Parteien, im Osten natürlich auch in Plattenbauten. Das kann die geringere Quadratmeteranzahl erklären.

Doch auch eine andere Erkenntnis lässt sich daraus ableiten. Häuser mit mehreren Parteien verbrauchen bezogen auf die Bewohner oft weniger Energie, vor allem beim Heizen. Ein Teil der Wärme wird im Gebäude weitergegeben. Frei stehende Einfamilienhäuser sind meist aufwendiger zu bewirtschaften. Geringe Quadratmeterzahlen können also auch Hinweis auf nachhaltiges, umweltfreundliches Wohnen sein.

Nichts sagt die Quadratmeter-Statistik übrigens darüber, wie viele Menschen in den Wohnungen leben. Sachsenweit liegt der Anteil der Ein-Personen-Haushalte dem aktuellen statistischen Jahrbuch zufolge bei 43,3 Prozent (2015). In den Großstädten Chemnitz, Dresden und Leipzig beträgt die Quote jeweils über 50 Prozent.

Was folgt daraus für die sächsische Wohnungspolitik? Die Finanzkraft im Osten ist geringer als im Westen. Augenmerk muss nicht nur Familien gelten, sondern auch Bewohnern von Ein-Personen-Haushalten. Das sind oft Senioren. Die benötigen wohnungstechnisch: Barrierefreiheit, für Geh- und Sehbehinderte geeigneten Wohnraum. Neben dem Erwerb von Wohneigentum fördert Sachsen Umbauten, die eine solche Nutzung erleichtern. Das ist mit Blick auf die demografische Entwicklung des Landes auch weiter geboten.

Übrigens: Der vom statistischen Landesamt veröffentlichte Zensus von 2011 und der Dresdner Wohnungsmarktbericht aus dem Jahr 2014 weisen für Sachsen beziehungsweise die Landeshauptstadt etwas höhere Durchschnittswerte bei der Wohnungsgröße auf. Diese Daten sind allerdings nicht so aktuell wie die vom Netzportal Check 24 erhobenen.

