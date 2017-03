Sachsen wirbt im Ausland um Lehrer

Eine junge Lehrerin gibt Mathe-Unterricht. © dpa

Der Freistaat sucht weiter Rezepte gegen den Lehrermangel. Das Kultusministerium hat nun eine Online-Kampagne gestartet, mit der um ausländische Lehrer geworben wird. „Es wird immer schwieriger, ausreichend Lehrerinnen und Lehrer auf dem hiesigen Arbeitsmarkt zu finden“, sagt Kultusministerin Brunhild Kurth (CDU). Gleichzeitig steige das Interesse von ausgebildeten Lehrern aus dem Ausland, in Sachsen tätig zu sein. Allein im vergangenen Jahr gingen 184 Anträge auf Anerkennung eines im Ausland erworbenen Lehrerabschlusses bei der Bildungsagentur ein.

Derzeit sind nach Angaben des Kultusministeriums 200 Lehrer aus dem Ausland in Sachsen tätig. Ihr Anteil beträgt etwa 0,6 Prozent. Davon kommen 46 aus Tschechien und 40 aus Polen – das sind doppelt so viele wie noch im Juli 2016. Außerdem unterrichten noch 27 Lehrer aus Russland, 15 aus Frankreich und 13 aus der Ukraine an sächsischen Schulen.

Besonders gute Chancen haben ausländische Lehrer an Grund- und Oberschulen, unabhängig vom Fach. Dort habe Sachsen den meisten Bedarf, heißt es. Bewerber, die im Ausland Lehramt studiert haben, können ihren Abschluss in Sachsen anerkennen lassen. Noch fehlende Qualifikationen – etwa ein zweites Fach – können berufsbegleitend nachgeholt werden. Neu ist die Möglichkeit des Seiteneinstiegs für Ausländer: Wer über einen ausländischen Hochschulabschluss ohne eine spezielle Berufsqualifikation als Lehrer verfügt und Deutsch mindestens auf dem Niveau C1 spricht, kann sich bewerben. (SZ/sca)

