Sachsen will schneller abschieben

Abgelehnte Asylbewerber werden in Leipzig zum Transport zum Flughafen abgeholt. © Archivbild: dpa

Angesichts einer erwarteten starken Zunahme der Zahl abgelehnter und ausreisepflichtiger Asylbewerber setzt sich Sachsen für schnellere Abschiebungen ein. Dabei müsse auch über Leistungskürzungen und eine Umkehr der Nachweispflicht zum Erhalt einer Duldung nachgedacht werden, sagte Innenminister Markus Ulbig (CDU), der Anfang 2017 den Vorsitz der Innenministerkonferenz übernimmt.

Eine Studie der Unternehmensberatung McKinsey sagt laut Medienberichten für das nächste Jahr eine Zunahme der in Deutschland lebenden ausreisepflichtigen Ausländer auf mindestens 485 000 voraus. Bisher erhalten drei Viertel der Ausreisepflichtigen eine Duldung, etwa wegen Krankheit oder weil sie keinen Pass haben.

„Wir müssen die Anreize für Ausreisepflichtige hierzulande abbauen“, forderte Ulbig. In puncto Duldungen denke er an eine Art Beweislastumkehr: „Wer kein Bleiberecht bekommt, sollte künftig aktiv nachweisen müssen, warum es für ihn einen Grund zur vorübergehenden Duldung gibt.“ Bisher seien stets die Behörden in der Pflicht. Dieses Jahr schob Sachsen von Januar bis Ende November 3 184 abgelehnte Asylbewerber ab. 2015 waren es nur 1 725. Zurzeit leben über 5 700 sogenannte „vollziehbar Ausreisepflichtige“ im Freistaat.

Sachsen plant für Mitte 2017 eine Abschiebeeinrichtung, in der Ausreisepflichtige auf richterliche Anordnung bis zu vier Tage lang festgehalten werden können. Zudem soll ein Abschiebegefängnis gebaut werden, in dem Personen, die sich der Abschiebung entziehen wollen, bis zu sechs Monate inhaftiert werden können. (dpa)

