Sachsen will neue Hebammen locken

Eigentlich dürfen sich werdende Eltern auch in Sachsen aussuchen, wo genau ihr Kind zur Welt kommen soll. Mit der im Sozialgesetzbuch verankerten grundsätzlichen Wahlfreiheit ist es aber in einigen Regionen nicht weit her – weil es dort, etwa für Hausgeburten, zu wenig Hebammen gibt.

Wie viele in Sachsen überhaupt noch arbeiten, lässt sich derzeit nicht verlässlich sagen. Die Zahl 669 stammt vom Statistischen Landesamt, ist aber mittlerweile drei Jahre alt und enthält neben längst inaktiven auch ambulant und stationär tätige Hebammen. Nach einer – allerdings auch schon älteren – Schätzung des Hebammenverbands waren im Freistaat zuletzt nur noch 70 freiberufliche Geburtshelferinnen aktiv. Auf jeden Fall aber zu wenige, um ganz Sachsen abdecken zu können. Als Ursache dafür gilt die Verzehnfachung der Beiträge zur Berufshaftpflichtversicherung seit 2002. 6 843 Euro sind es inzwischen, ab Juli beträgt der Jahresbetrag sogar 7 639 Euro. Zwar zahlen die Krankenkassen einen Teil davon als Sicherstellungszuschlag zurück, aber nicht jede Hebamme erfüllt die daran geknüpften Bedingungen.

In der Landespolitik kam dieses Fachkräfteproblem dank der Grünen an. Auf Antrag der kleinsten Oppositionsfraktion wurden im Doppelhaushalt 2017/18 jährlich jeweils 175 000 Euro für ein neues „Programm zur Sicherung der Hebammenversorgung“ eingestellt. Zusätzlich wurden zudem einmalig 100 000 Euro für eine Studie reserviert, um eine Faktenbasis zu schaffen.

Wofür die 175 000 Euro pro Jahr ausgegeben werden sollen, blieb lange unklar – bis Sozialministerin Barbara Klepsch (CDU) vor wenigen Tagen eine Stellungnahme zu einem neuen Grünen-Antrag zur Umsetzung des Programms vorlegte. Zwar erteilte sie der Forderung, die Hebammen damit bei weiter steigenden Berufshaftpflichtbeiträgen finanziell zu entlasten, eine Absage. Zugleich aber gab sie preis, welche Fördermaßnahmen nach inhaltlicher Abstimmung mit dem Hebammenverband nun geplant sind. So sollen eine beim Verband angesiedelte „Koordinierungsstelle für Hebammenleistungen“ geschaffen und die Öffentlichkeitsarbeit „zur Gewinnung von Berufsnachwuchs“ gefördert werden. Mit der ebenfalls geplanten Förderung der „Hebammenexternat“ genannten praktischen Ausbildung werde zudem „ein Anreiz geschaffen, die jährlich durchschnittlich 50 Schülerinnen auf die freiberufliche Tätigkeit vorzubereiten“, schrieb Klepsch weiter. Darüber hinaus solle es einen Gründungszuschuss für freiberufliche Hebammen geben, versicherte die Ministerin.

Details nannte sie noch nicht. Dass es die CDU/SPD-Koalition damit ernst meint, beweist indes ein gemeinsam mit den Grünen vorgelegter und im Sozialausschuss am Montag sogar einstimmig beschlossener Änderungsantrag. Danach soll die Regierung etwa Starthilfen zur Praxisgründung und -ausstattung sowie „Zuschüsse für außerklinische Geburten in Regionen mit einem Mangel an Angeboten“ prüfen.

„Unsere geplante Koordinierungsstelle wird Hebammen und Eltern unterstützen“, sagte Klepsch. Die Einrichtung der Stelle soll laut Ausschussbeschluss „kurzfristig“ und beim Hebammenverband erfolgen. Dessen Landeschefin Grit Kretschmar-Zimmer nannte den Beschluss einen „wirklich guten Anfang“. Sie lobte auch die Kooperation des Ministeriums bei der Vorbereitung der Studie. Für politische Verhältnisse gehe es recht schnell voran, aber „zufrieden sein darf man nie“. (FP)

