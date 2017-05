Sachsen will mehr Mitsprache für Kinder Junge Leute sollen per Gesetz im Gemeinderat oder Kreistag mitreden dürfen. Dort stellt man aber eine Bedingung.

Städte und Gemeinden in Sachsen sollen künftig bei Vorhaben, die die Interessen von Kindern und Jugendlichen berühren, „diese in angemessener Weise beteiligen“ können. © Symbolbild/oneinchpunch/B2X Care Solutions/obs

Diesen Satz hört man von jungen Leuten häufig: Uns fragt ja keiner. Zumindest wenn künftig in kommunalen Parlamenten über Angelegenheiten von Kindern und Jugendlichen entschieden werden muss, soll sich das allerdings ändern. Sachsen will nun dem Beispiel anderer Bundesländer folgen und eine Beteiligung von jungen Menschen an solchen Verfahren per Gesetz festschreiben.

Das Innenministerium in Dresden bestätigte auf Anfrage, dass in Kürze ein entsprechender Änderungsentwurf des Kommunalverfassungsrechts zur öffentlichen Anhörung freigegeben werden soll. Details der Neuregelung gab man allerdings noch nicht bekannt. Hintergrund ist die bisherige Uneinigkeit zwischen Freistaat und Kommunen, wie weit die neuen Mitspracherechte der Kinder und Jugendlichen konkret reichen sollen. Nach SZ-Informationen soll dieser Streit nun mit einem Kompromiss beigelegt werden. Sowohl in die Gemeindeordnung als auch in die Landkreisordnung soll ein neuer Paragraf 47a aufgenommen werden, der sich an einer Regelung aus Rheinland-Pfalz orientiert und den Kommunen vor Ort praktisch die letzte Entscheidung überlässt: So sollen Gemeinden künftig bei Planungen und Vorhaben, die die Interessen von Kindern und Jugendlichen berühren, „diese in angemessener Weise beteiligen“ und hierzu über die bisherige Einwohnerbeteiligung hinaus „geeignete Verfahren entwickeln und durchführen“. Dem Vernehmen nach haben die Koalitionsfraktionen von CDU und SPD im Landtag dieser Kompromissformel auf Arbeitsebene bereits zugestimmt.

Innenminister Markus Ulbig (CDU) begrüßt die Gesetzesinitiative ausdrücklich: „Junge Menschen möchten mitgestalten. Mit der geplanten Änderung können Kinder und Jugendliche ihre Ideen für Freizeit- und Sportangebote und den öffentlichen Nahverkehr einbringen und aktiv Heimat gestalten.“ Die kommunale Seite reagiert bisher zurückhaltender. Die Beteiligung junger Menschen sei für viele Städte und Gemeinden nichts Neues, meint Mischa Woitscheck. Der Geschäftsführer von Sachsens Städte- und Gemeindetag verweist dafür auf Kinder- und Jugendparlamente, Beiräte und die Hinzuziehung als Sachverständige. „Solange die Entscheidungsspielräume im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung erhalten bleiben, werden wir die angedachte Regelung aber mittragen können.“ Eine ähnliche Position vertritt der Sächsische Landkreistag. Es wäre positiv zu werten, wenn bei dem Thema keine konkreten Vorgaben gemacht würden, sondern die Kommunen vor Ort selbst entscheiden könnten, wie eine stärkere Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen erreicht wird, teilte der Verband mit.

zur Startseite

Artikelempfehlung Sachsen will mehr Mitsprache für Kinder Dresden. Diesen Satz hört man von jungen Leuten häufig: Uns fragt ja keiner. Zumindest wenn künftig in kommunalen Parlamenten über Angelegenheiten von Kindern und Jugendlichen entschieden werden muss, soll sich das allerdings ändern. Sachsen will nun dem Beispiel anderer Bundesländer folgen und eine Beteiligung von jungen Menschen an solchen Verfahren per Gesetz festschreiben. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/sachsen/sachsen-will-mehr-mitsprache-fuer-kinder-3692170.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: