Sachsen verliert 500 Denkmäler pro Jahr Der Abrisstrend hält an. Die Regierung diskutiert über das Geld für den Erhalt. Und auch die Bauherren wollen mitreden.

Das Deutsche Haus in Tharandt, das historische Gebäude an der Scheunenhofstraße in Dresden, das Haus in Pirna, das Canaletto einst malte – all diese Gebäude waren einmal Kulturdenkmäler. Doch nun gibt es sie nicht mehr. In den vergangenen 16 Jahren wurden in Sachsen fast 5 000 historische Bauwerke vollständig oder teilweise abgerissen. Und dieser Trend nimmt zu. Zuletzt verschwanden rund 500 Denkmäler pro Jahr.

Die Zahlen gehen aus einer Antwort des Innenministeriums auf Anfrage des sächsischen Landtagsabgeordneten Wolfram Günther hervor. Für den Grünen-Politiker ist das Ergebnis ein Alarmsignal. „Die Größenordnung dieses unwiederbringlichen Verlusts an gebauter Kultur und Heimat ist absolut erschreckend“, erklärt er. Betroffen seien vor allem technische Denkmäler wie Brücken, aber auch Schlösser, Gutshäuser und ländliche Anwesen. Derzeit gibt es sachsenweit noch 102 000 Denkmäler.

Und der Abriss geht weiter. Aktuell liegen dem sächsischen Innenministerium fast 200 Genehmigungen für Abriss oder Teilabriss von denkmalgeschützten Gebäuden vor. Über weitere 50 Anträge wird derzeit noch entschieden. Die Landkreise Görlitz und Bautzen sind besonders betroffen. Allein 82 Abrissgenehmigungen kommen momentan aus dieser Region.

Abgerissen werden denkmalgeschützte Gebäude dann, wenn das Haus so baufällig ist, dass Einsturzgefahr droht, oder wenn den Eigentümern der Erhalt des Hauses aus finanziellen Gründen nicht zumutbar ist.

Damit die Gebäude erhalten bleiben, bekamen Denkmalbesitzer bislang vom Freistaat eine Förderung. Für das Landesprogramm Denkmalpflege standen 2015 noch fünf Millionen Euro zur Verfügung. Doch im Haushaltsentwurf für 2017 und 2018 gibt es diese Unterstützung nicht mehr. „Vor allem engagierte private Denkmaleigentümer werden dadurch alleingelassen“, so Günther. Ein solcher Eigentümer ist Bernd Bader aus Niederschöna. Er hat für sein historisches Torhaus einen Förderantrag gestellt und befürchtet nun, kein Geld zu bekommen. Deshalb hat Bader jetzt die Petition „Denkmale in Sachsen retten“ ins Leben gerufen, die bis Ende November läuft und aktuell mehr als 2 500 Unterstützer hat.

Der Bauherr könnte Erfolg haben. So teilt das Innenministerium mit, dass derzeit noch über dieses Thema verhandelt wird. Es sei aber anzunehmen, dass das Förderprogramm auch in den nächsten Jahren in vollem Umfang fortgeführt werden kann. Mit einem Förderbeitrag von 8,50 Euro pro Einwohner liege Sachsen im bundesweiten Vergleich an der Spitze. Entschieden wird im Dezember, wenn der Landtag über den Haushalt abstimmt.

