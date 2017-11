Sachsen sucht 660 neue Lehrer Sachsen wirbt überregional und mit Zulagen. Bewerber mit Lehramt können sich direkt an der Schule vorstellen.

Das Einstellungsverfahren für Lehrer zum zweiten Halbjahr beginnt. Zum 1. Februar 2018 sollen 660 Stellen neu besetzt werden, teilt das Kultusministerium mit. Für 150 Stellen können sich grundständig ausgebildete Lehrer direkt an der Wunschschule bewerben: 59 Stellen sind an Grundschulen zu vergeben, 61 an Oberschulen und 30 an Förderschulen. Alle übrigen Stellen können auch von Seiteneinsteigern besetzt werden. Ausgeschrieben sind unbefristete Vollzeitstellen. Eine befristete Beschäftigung oder eine Teilzeittätigkeit seien allerdings auch möglich.

Um Lehrer zu finden, stellt das Kultusministerium Zulagen in Aussicht, wenn Bewerber in einer Region, einer Schulart oder einem Fach unterrichten wollen, in dem besonders viele Lehrer fehlen. Außerdem wirbt der Freistaat überregional für den Schuldienst in Sachsen. Im Februar fehlen Referendare, um freie Stellen zu besetzen – weil die Ausbildungszeit von einem Jahr auf anderthalb Jahre erhöht wurde. Das Verfahren läuft bis 15. November. (SZ/sca)

