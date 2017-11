Sachsen streitet um den richtigen Grippeimpfstoff Die ersten Grippefälle sind da – doch die Experten uneins über das wirksamste Mittel. Das hat auch mit Geld zu tun.

Kleiner Piks, große Wirkung: Gegen die Grippe kann man sich impfen lassen. Über das Wie gibt es jedoch unterschiedliche Ansichten. © AP (Symbolfoto/Archiv)

In Sachsen gibt es die ersten Grippekranken. Die Landesuntersuchungsanstalt meldete im Oktober elf Fälle – sechs davon so schwer, dass die Betroffenen ins Krankenhaus mussten. Keiner von ihnen war gegen Grippe geimpft. Zwar ist jetzt der beste Zeitpunkt für eine Impfung. Doch die Verunsicherung über den richtigen Impfschutz ist groß. Denn es gibt zwei verschiedene Expertenempfehlungen dazu.

Während die bundesweit agierende Ständige Impfkommission am Robert-Koch-Institut einen Impfstoff für ausreichend hält, der drei der vier häufigsten Virusstämme enthält, plädiert die Sächsische Impfkommission für einen mit allen vieren. Sachsen ist das einzige Bundesland mit einer eigenen Impfkommission. Doch deren Empfehlungen sind für die Krankenkassen nicht bindend, die Kassen hören nur auf die Ständige Impfkommission.

Um Kosten zu sparen, schreibt die AOK Plus für alle Krankenkassen jährlich die Impfung aus. Für gesetzlich Versicherte gilt das günstigste Angebot. Und das waren bisher immer Impfstoffe, die nur drei Virusstämme enthielten – so auch für diese Grippesaison. Zwar ist die Ausschreibungspraxis seit dem Frühjahr verboten, denn es gilt ein neues Arzneimittelgesetz. Doch um Zeit zu gewinnen, wurde die Impfstofflieferung mit dem Ausschreibungsgewinner für mehrere Jahre festgemacht, sodass gesetzlich Versicherte bis 2019 weiterhin nur Dreifachimpfstoff erhalten sollen.

Für Professor Sigwart Bigl von der Sächsischen Impfkommission ist es einfache Mathematik: „Je mehr Virustypen ein Impfstoff enthält, umso höher ist seine Treffsicherheit.“ Deshalb geht er sogar so weit, den Dreifachimpfstoff als nicht mehr zeitgemäß zu bezeichnen. Rückendeckung bekommt er von der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen, die für jeden Patienten den besten Impfschutz will. Die Grippeimpfungen der letzten Jahre erfüllten diese Maßgabe offenbar nicht, denn das Robert-Koch-Institut selbst bezeichnete die Wirksamkeit als „eher niedrig“.

In Sachsen gibt es aber noch ein anderes Phänomen: Während Hausärzte Dreifachimpfstoff verabreichen, impfen die Gesundheitsämter vierfach, weil die Ämter nicht an die Ausschreibung gebunden sind. Dorthin könnten auch gesetzlich Versicherte gehen. Wenn der Hausarzt ein Privatrezept für Vierfachimpfstoff ausstellt, kostet der laut AOK Plus 23 Euro extra.

Um das Durcheinander zu beenden, wird dem Robert-Koch-Institut zufolge geprüft, ob die Impfempfehlungen bundesweit ab der nächsten Saison geändert werden. „Denn möglicherweise schützt vierfacher Impfstoff besser“, so Susanne Glasmacher vom Institut. Gar nicht impfen zu gehen, sei definitiv die schlechteste Wahl.

zur Startseite