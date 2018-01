Sachsen stellt vor neuem Schuljahr Seiteneinsteiger ein Bewerber ohne Lehrerausbildung müssen eine dreimonatige Fortbildung absolvieren. Bisher fehlten sie zu Schuljahresbeginn.

Dresden/Chemnitz. Sachsens Kultusministerium will Seiteneisteiger in Zukunft vor Schulbeginn einstellen. Zum 1. Mai sollen etwa 400 Stellen mit Bewerbern ohne reguläre Lehrerausbildung besetzt werden. Nach einer dreimonatigen Einstiegsqualifizierung stehen sie rechtzeitig zum Beginn des Schuljahres 2018/19 vor den Klassen. Bewerbungen seien ab sofort möglich, teilt das Kultusministerium mit. Voraussetzung ist ein Hochschulabschluss.

Bisher begann die Einstiegsqualifikation kurz vor Beginn des Schuljahres oder erst danach. Zu Beginn des aktuellen Schuljahres fehlte mehr als die Hälfte der neu eingestellten Seiteneinsteiger, weil sie die Qualifikation erst Ende November abschlossen – etliche Unterrichtsstunden fielen aus. Auch im laufenden Einstellungsverfahren zum 1. Februar beginnt ein Teil der Seiteneinsteiger im Januar mit der Qualifizierung, die anderen erst im März.

Noch im Herbst scheiterte das Vorhaben an der Personalvertretung der Lehrer. Das Gremium aus Lehrer- und Gewerkschaftsvertretern hatte Ende September die Idee zwar befürwortet, aber mehrere Bedingungen gestellt. Es ging unter anderem um genügend Plätze für die Weiterbildung der Seiteneinsteiger an den Hochschulen, eine angemessene Anzahl an Wochenstunden für Mentoren, ein bewerberfreundlicheres Verfahren und Entlastungen für alle Lehrer.

In der Sitzung am Mittwoch stimmte der Lehrerhauptpersonalrat nach Verhandlungen mit Kultusminister Christian Piwarz (CDU) doch zu. „Ich bin froh und dankbar, dass der Lehrerhauptpersonalrat jetzt meiner Bitte entsprochen hat“, so der Minister. Eine „termingerechte“ Einstiegsfortbildung war auch Teil der Absichtserklärung der Koalition aus CDU und SPD kurz vor der Wahl von Michael Kretschmer (CDU) zum neuen Ministerpräsidenten im Dezember.

