Sachsen stellt fast 800 neue Lehrer ein Zum Beginn des zweiten Schulhalbjahrs plant das sächsische Kultusministerium 800 neue Stellen ein. Fast alle sind vergeben, viele der neuen Kräfte sind Seiteneinsteiger.

Eine junge Lehrerin gibt Mathematikunterricht in einer 8. Klasse. © dpa

Das sächsische Kultusministerium kann zum zweiten Schulhalbjahr fast alle freien Stellen besetzen. 800 neue Lehrer sollten zum 1. Februar eingestellt werden – 765 Stellen sind vergeben. Das teilte Sachsens Kultusministerin Brunhild Kurth (CDU) mit. Weitere Lehrer sollen in den nächsten Wochen eingestellt werden. 35 Stellen sind noch frei, so die Ministerin. Die Sächsische Bildungsagentur führe in Bautzen, Dresden und Chemnitz derzeit noch Gespräche.

Für die freien Lehrerstellen lagen insgesamt 2 259 Bewerbungen vor. Mehr als die Hälfte kann keine pädagogische Ausbildung nachweisen. Nur 838 Bewerber sind ausgebildete Lehrer, die Hälfte davon für den Schuldienst am Gymnasium. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt sei „außerordentlich angespannt“, sagte die Kultusministerin. Sachsen stehe im Wettbewerb mit anderen Bundesländern. „Es wird immer schwerer, offene Lehrerstellen zu besetzen. Ohne Seiteneinsteiger würde das nicht gelingen.“

Etwa ein Drittel der freien Stellen wurden mit Seiteneinsteigern besetzt. Die meisten davon arbeiten zukünftig in Grund- und Oberschulen. Die Mehrheit der Nicht-Pädagogen hat einen geisteswissenschaftlichen Hochschulabschluss, etwa 30 Prozent sind Naturwissenschaftler. Sie beginnen am 1. März mit einer dreimonatigen Einstiegsqualifikation, um sie auf den Unterricht vorzubereiten.

Schon zum Anfang des Schuljahrs hatten 570 der 1 096 neu eingestellten Lehrer keine Pädagogikausbildung. Sachsen hatte im August mit 45 Prozent bundesweit die höchste Quote. Nach Angaben des Kultusministeriums mussten lediglich 42 von ihnen den Dienst beenden. „Der Seiteneinstieg ist und bleibt anspruchsvoll“, so die Ministerin. Der Erfolg hänge maßgeblich von der Unterstützung des Kollegiums ab.

CDU und SPD haben sich derweil im Streit um das neue Schulgesetz auf einen Kompromiss geeinigt. Nach Informationen des MDR sollen unter anderem für Oberschulen im ländlichen Raum neue Untergrenzen gelten. Künftig reichen 20 statt wie bisher geplant 25 Schüler pro Jahrgang, um mindestens eine Klasse zu bilden. Auch die Mindestschülerzahl an Berufsschulen soll von 750 auf 550 Schüler gesenkt werden. Am Donnerstag wollen die Fraktionen den Kompromiss beschließen. Im April könnte der Landtag über das Schulgesetz abstimmen, damit es zum Schuljahr 2017/18 in Kraft treten kann.

