Sachsen startet eigene Abschiebehaft 820 Ausreisepflichtige haben sich laut Innenministerium 2017 in Sachsen der Abschiebung entzogen und sind untergetaucht. Ein Abschiebegefängnis soll Abhilfe bringen.

Dresden. Noch im ersten Halbjahr 2018 will der Freistaat Sachsen eine eigene Einrichtung für den Abschiebegewahrsam und die Abschiebehaft in Betrieb nehmen. Das kündigte Innenminister Roland Wöller (CDU) an, nachdem sich die Staatsregierung am Dienstag auf einen entsprechenden Gesetzentwurf einigte, der nun noch vom Landtag bestätigt werden muss.

In der fast zehn Millionen teuren Einrichtung in Dresden, deren Fertigstellung für Ende März geplant ist, stehen künftig 34 Gewahrsamsplätze zur Verfügung. Dort können ausreisepflichtige Personen bis zu zehn Tage festgesetzt werden, wenn sie schuldhaft den Termin für die ihnen auferlegte Ausreisepflicht verstreichen lassen haben. Weitere 24 Plätze dienen der bis zu sechsmonatigen Abschiebehaft, die angewendet wird, wenn ein Ausreisepflichtiger sich seiner Abschiebung entzogen hat oder es Anhaltspunkte gibt, dass er dies tun wird. In allen Fällen muss zuvor die Zustimmung eines Richters eingeholt werden.

Wöller sagte, der Rechtsstaat müsse auf diese Weise handeln, auch, um die Solidarität mit den Asylberechtigten nicht zu gefährden. „Wir wollen ein klares Signal senden: Wer kein Bleiberecht hat, muss unser Land verlassen.“ So waren Ende November 2017 insgesamt 10 379 in Sachsen lebende Personen ausreisepflichtig – rund 3 500 mehr als ein Jahr zuvor. Dabei handelt es sich vor allem um Pakistaner, Inder, Tunesier und Marokkaner. Gleichzeitig sank die Zahl der erfolgreichen Abschiebungen in diesem Zeitraum, da in mehr als 800 Fällen Ausreisepflichtige untertauchten. (SZ/gs)

