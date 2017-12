Sachsen sind Müll-Vorbilder

Auf den Autobahnen und Bundesstraßen würden dann die Giftmüllfahrzeuge aus den Pleitestaaten Europas ankommen und hier mit den Billiggeld der EZB ihren Giftmüll dort verkippen. Wer ist der Hauptbürge der EU? Deutschland. Auf unsere Kosten wird d. Giftmüll d. Pleitestaaten bei uns deponiert! Wie inkompetent kann man sein?!! Von was soll diese Gegend noch leben? Wer will dann dort noch arbeiten u. wohnen? In Rothenburg wird Sachsens Polizei ausgebildet!!! Kodersdorf hat sehr aufwendig Arbeitsplätze in der Holzproduktion, Giessereigewerbe,Flugzeugzuliefer-Industrie angesiedelt. D.Anwohner/Lebensmittelproduktion/. Forstwirtschaft/Reitbetriebe Lebensgrundlagen sind akut bedroht. Rothenburg lebt von einer exzellenten orthopäd. Klinik und dem Gesundheits-und Altenpflegewesen. Dort wurden zig Mio. investiert. Wirkliche Leistungsträger arbeiten dort. Wenn dort der Giftmüll in Massen durchgeschleust wird, sind diese Orte hochgefährlich! Herr Kretschmar verhindern Sie die Asbestdeponie!