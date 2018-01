Sachsen setzt weiter auf Polizei-Bodycams Der neue Innenminister will Beamte mit Körperkameras ausstatten. Deren Einsatz könnte zur Enthemmung von Tätern beitragen, hoffen Befürworter. Datenschützer sehen das kritisch.

Von Bodycams erhoffen sich Sicherheitsexperten bei Einsätzen eine deeskalierende Wirkung. © Symbolfoto: Bernd Weissbrod/dpa

Dresden. Der Freistaat Sachsen wird die begonnenen Tests von Körperkameras für Polizisten im Einsatz nicht stoppen. Das bestätigte jetzt der neue Innenminister Roland Wöller (CDU). Sollte das im Herbst 2017 gestartete Pilotprojekt ergeben, dass die sogenannten Bodycams bei Einsätzen zur Deeskalation beitragen und damit auch für mehr Sicherheit für die Beamten sorgen, könnte die neue Technik somit künftig landesweit zum Einsatz kommen.

„Wir sollten diese Form der ,Beamtensicherung‘ schnell ausweiten und flächendeckend einsetzen. Zumindest in Gebieten, wo es immer wieder zu Angriffen kommt“, sagte der Minister. Er reagiert damit auf die anhaltende Kritik an einer Nutzung von Bodycams. „Ich erachte den Einsatz aus mehreren Gründen für sinnvoll: Erfahrungen anderer Länder zeigen uns, dass Bodycams die Enthemmung von Tätern beeinflussen. Im Falle eines Angriffes auf die Polizei liefern sie zudem gerichtsverwertbare Beweise. Bodycams sind für mich ein geeignetes Mittel zum Schutz der Beamten.“ Wie wichtig das Projekt sei, hätten nicht zuletzt die jüngsten Angriffe auf Polizisten und Rettungskräfte in der vergangenen Silvesternacht gezeigt.

Datenschützer und Opposition erheben aber weiter Einwände. Ihrer Meinung nach verletzt ein flächendeckender Einsatz, bei dem es jederzeit zu verdeckten Aufnahmen kommen kann, die Grundrechte der betroffenen Bürger. Zudem, so der Landtagsabgeordnete Valentin Lippmann (Grüne), sei eine solche Verwendung der Kameras in Sachsen rechtswidrig, weil die dafür erforderlichen Rechtsgrundlagen fehlen.

Wöller verweist im Gegenzug auf entsprechende Möglichkeiten durch das Polizeigesetz und die Strafprozessordnung, räumt aber Handlungsbedarf ein. „Dennoch müssen und werden wir – auch in Abhängigkeit unserer Testergebnisse – bei der laufenden Novellierung des Polizeigesetzes den Einsatz von Bodycams ausdrücklich klarstellen.“ Vorerst beschränkt sich das auf ein Jahr angelegte Pilotprojekt deshalb nur auf zehn lokale Kriminalitätsschwerpunkte. So kommen die Kameras in Dresden unter anderem am Wiener Platz und am Alaunpark zum Einsatz, in Leipzig im Hauptbahnhof und in der Eisenbahnstraße. Zur Verfügung stehen 48 Kameras. Dabei handelt es sich um zwei unterschiedliche Modelle von verschieden Anbietern.

Im Gegensatz zur sächsischen Polizei wird die Bundespolizei Bodycams bald umfangreich nutzen. Ein Sprecher bestätigte am Freitag, dass Mitte Januar die ersten von insgesamt 2 300 Körperkameras an die Beamten ausgegeben werden. Zunächst würden Einheiten der Bundespolizei in Berlin und anschließend nach und nach bundesweit mit der neuen Technik ausgerüstet.

