Sachsen Schlusslicht beim gesellschaftlichen Zusammenhalt

Sachsen ist Schlusslicht beim gesellschaftlichen Zusammenhalt

Gütersloh/Dresden. Sachsen hat in der Studie „Sozialer Zusammenhalt in Deutschland 2017“ die geringsten Werte aller Bundesländer erreicht. In der am Montag veröffentlichten Untersuchung der Bertelsmann Stiftung wurden neun Themen abgefragt, darunter das Vertrauen in Mitmenschen und Institutionen, das Gerechtigkeitsempfinden und die Hilfsbereitschaft. Auf einer Skala von Null (minimaler Zusammenhalt) bis 100 (maximaler Zusammenhalt) erreichten die Sachsen einen Index von 57,06 Punkten, der bundesweite Schnitt liegt bei 61,37. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/sachsen/sachsen-ist-schlusslicht-beim-gesellschaftlichen-zusammenhalt--3836646.html