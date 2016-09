Sachsen schließt Erstaufnahmeeinrichtungen Weil die Unterkünfte nicht ausgelastet sind, kann der Freistaat auf jede zweite verzichten. Auf der Streichliste stehen auch drei Dresdner Einrichtungen.

Der Freistaat verfügt derzeit über 25 Erstaufnahmeeinrichtungen. Doch so viele werden gar nicht mehr gebraucht. © dpa

In Sachsen sind die Erstaufnahme- einrichtungen nicht einmal zur Hälfte belegt. Deshalb schließt der Freistaat jetzt zwölf seiner derzeit 25 ersten Anlaufstellen für Asylbewerber. Darüber informierte am Dienstag Innenminister Markus Ulbig (CDU). Gab es bislang in diesen Erstaufnahmeeinrichtungen noch 15 000 Plätze, sollen es bald nur noch rund 5 100 sein. Zudem werden 2 400 Plätze als Reserve vorgehalten. Bei der Entscheidung, welche Einrichtungen bleiben und welche geschlossen werden, ging es vor allem um die Wirtschaftlichkeit der Unterkünfte. Auch sei berücksichtigt worden, dass sich die Einrichtungen nicht in einer Region ballen.

Stillgelegte Einrichtungen in Dresden:

Blasewitzer/Fetscherstraße: 700 Plätze (Stilllegung bis 31. Oktober 2016)

Flughafen: 600 Plätze (Stilllegung bis 31. Oktober 2016)

Gittersee: 450 Plätze (Stilllegung erfolgte bereits am 1. September)

Stillgelegte Einrichtungen in Chemnitz:

Chemnitz-Einsiedel: 544 Plätze (Stilllegung bis 31. Oktober 2016)

Chemnitz, Stephanplatz: 250 Plätze (Stilllegung bis 31. Oktober 2016)

Stillgelegte Einrichtungen in Leipzig:

Leipzig, Braunstraße 9-11: 900 Plätze (Stilllegung bis 31. Oktober 2016)

Leipzig, Mockau I: 1.360 Plätze (Stilllegung erfolgte bereits am 1. September)

Leipzig, Mockau II: 900 Plätze (Stilllegung bis 31. Oktober 2016)

Leipzig, Mockau III: 600 Plätze (Stilllegung bis 31. Dezember 2016)

Leipzig, Friederikenstraße: 430 Plätze (Stilllegung bis 31. Dezember 2016)

Weitere stillgelegte Einrichtungen:

Meerane: 336 Plätze (Stilllegung bis 31. Oktober 2016)

Rötha: 305 Plätze (Stilllegung bis 31. Dezember 2016)

Bis Ende August 2016 kamen knapp 11 000 Flüchtlinge nach Sachsen. 2015 kamen im gleichen Zeitraum noch mehr als 20 000. Bis zum Stichtag 14. September 2016 waren in den Erstaufnahmen noch 2 000 Asylbewerber untergebracht. Zum Vergleich: Zum selben Stichtag 2015 waren es noch 9 900 Asylbewerber.

