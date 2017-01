Sachsen schaltet in den Wintermodus Im Erzgebirge liegen bis zu 70 Zentimeter und auch in den Tieflagen hat es geschneit. Fast überall in Sachsen hat der Winter Einzug gehalten. Wie lange bleibt es jetzt weiß und kalt?

Auf der Tolkewitzer Straße in Dresden reihte sich am Donnerstagmorgen Auto an Auto. Wegen Schneefalls und Glätte ging es nur im Schritttempo voran. © dpa

In Sachsen hat der Winter Einzug gehalten. Im Erzgebirge liegen stellenweise zwischen 35 und 70 Zentimeter Schnee, wie Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst am Donnerstag mitteilte.



Auch im Mittelgebirgsvorland kann der Wintersport starten: In Freiberg liegen 25 Zentimeter Schnee, und auch in Chemnitz sind es 12. In den höheren Lagen ist es dementsprechend kalt. In den Hochtälern des Mittelgebirges können es in der Nacht bis zu minus 20 Grad werden.

Aber auch in den Tieflagen hat es wieder geschneit und der Schnee soll liegenbleiben. Im Leipziger Raum sind immerhin etwa 3 Zentimeter Schnee gefallen.

So schön das Winterwetter ist, hat es doch auch seine Kehrseite: In der Nacht zu Donnerstag gab es überall in Sachsen zahlreiche Unfälle. Autobahnen waren zeitweise dicht. Vor allem Lastwagen und Busse waren in die teils schweren Unfälle verwickelt.

Laut DWD-Experte Oehmichen sollen die Temperaturen zunächst so niedrig bleiben, dass der Schnee nicht taut. Höher als minus 5 bis minus 2 Grad dürften die Temperaturen demnach im Tagesverlauf nicht steigen. Nach Angaben des Dienstes WetterKontor könnte es auch in den nächsten Tagen kalt und winterlich bleiben. Zum Wochenende lassen den Prognosen zufolge die Niederschläge nach. Zum Wochenbeginn steigen wahrscheinlich wieder die Temperaturen auf knapp über die 0-Grad-Marke. (dpa/fsc)

