Sachsen ringt um die Lehrer-Verbeamtung Der Vorschlag des neuen Kultusministers spaltet die CDU. Selbst die Lehrervertretungen sind sich nicht einig.

© Symbolbild: dpa/M. Murat

Dresden. Die Frage, ob Sachsens Lehrer verbeamtet werden sollen, ist nicht nur in der CDU umstritten, sondern auch bei den Lehrervertretungen. Während der Lehrerverband die Verbeamtung unterstützt, ist die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) skeptisch.

Der neue parteilose Kultusminister Frank Haubitz hatte die Nachverbeamtung ab 2019 für alle Lehrer bis zum Alter von 46 Jahren gefordert, damit Sachsen im bundesweiten Kampf um Neueinstellungen wettbewerbsfähig wird.

Haubitz habe die Zeichen der Zeit erkannt, sagt Jens Weichelt, der Vorsitzende des Lehrerverbandes. Der Verbeamtung sei zusammen mit wertschätzenden Maßnahmen für die ältere Lehrergeneration „der richtige Ansatz zur Aufwertung des Lehrerberufs in Sachsen“.

Die Verbeamtung werde die Probleme an den Schulen nicht lösen, meint indes die GEW-Vorsitzende Uschi Kruse. Nur etwa ein Drittel der Lehrer könnten davon profitieren. Für die älteren Kollegen müsse ein Ausgleich vereinbart werden. Haubitz hatte dazu Beförderungsämter vorgeschlagen, Lehrer könnten so in einer höheren Gehaltsstufe bezahlt werden. Das würde nach Angaben der Gewerkschaft für Lehrer an Oberschulen, Gymnasien, Förder- und Berufsschulen etwa 350 Euro brutto mehr ausmachen, an Grundschulen etwa 180 Euro. „Das ist zu wenig“, sagt Kruse. Die Gewerkschaft hält höhere Netto-Gehälter für wirksamer, um mehr Lehrer zu gewinnen. Nach Schätzungen des Finanzministeriums wird die Verbeamtung bis 2023 etwa 1,9 Milliarden Euro kosten – für Gehälter, Neueinstellungen und Pensionsansprüche. „Wir müssen uns überlegen, ob wir das Geld in den Generationenfond oder in die Schulen stecken“, sagt Kruse.

Arbeitgeberpräsident Jörg Brückner sieht die Fokussierung auf die Vergütung auch kritisch. „Das Drehen an der Entgeltschraube wird zwar sehr teuer, löst jedoch nicht die strukturellen Probleme“, sagt er.

Die Lehrer würden sich Entlastungen wünschen. Das sei einer der Hauptgründe, warum mehr als 30 Prozent von ihnen in Teilzeit arbeiten. Nach einer Umfrage der GEW gaben 55 Prozent an, dass die Arbeitsbelastung zu hoch sei – unter anderem durch zunehmende Bürokratie.

Ob die Verbeamtung kommt, ist weiter unklar. Noch-Ministerpräsident Stanislaw Tillich hatte sie als Option bezeichnet. Sein designierter Nachfolger Michael Kretschmer (beide CDU) lehnt den Schritt ausdrücklich nicht ab. Entscheidend dürfte eine Sondersitzung der CDU-Fraktion an diesem Mittwoch sein, denn die Abgeordneten sind gespalten. Die SPD favorisiert einen eigenen sächsischen Tarifvertrag anstelle der Verbeamtung. Davon würden alle Lehrer profitieren.

