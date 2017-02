Sachsen plant Waffenverbotszonen Wer mit einer Pistole oder einem anderem gefährlichen Gegenstand erwischt wird, muss zahlen. Um die Gefahr von Waffengewalt einzudämmen, erwägt der Freistaat eine solche Regelung einzuführen. Ein Vorbild dafür gibt es schon.

Auf der Reeperbahn in Hamburg gibt es schon das Waffenverbot. © dpa

Um Gewalt weiter einzudämmen, will der Freistaat an bestimmten öffentlichen Plätzen und Straßen das Tragen von Waffen untersagen. Das Innenministerium in Dresden arbeitet an einer sogenannten Durchführungsverordnung zum Waffengesetz. Sie soll dem Ministerium die Möglichkeit geben, Waffenverbotszonen in Sachsen zu erlassen.

Hamburg ist diesen Schritt bereits gegangen. Als erstes Bundesland hatte der Stadtstaat Ende 2007 Waffenverbotszonen für die Reeperbahn und einen weiteren Platz eingeführt. Wer dort von Polizeibeamten mit Waffen oder gefährlichen Gegenständen – dazu zählen Messer, Knüppel und Baseballschläger – erwischt wird, kann mit einer Geldbuße von bis zu 10 000 Euro bestraft werden. Die Waffen können eingezogen werden.

Nicht alle Details der Regelung für Sachsen sind bislang geklärt. Derzeit stimmt sich das Innenministerium nach Angaben eines Sprechers mit den kommunalen Spitzenverbänden ab. Die Verordnung könnte noch im ersten Quartal vom Kabinett beschlossen werden. Wenn sie in Kraft ist, kann das Ministerium die Zonen erlassen. Im Kern geht es darum, Kriminalitätsschwerpunkte zu entschärfen, unter anderem auch durch gezielte Kontrollen nach Waffen. Denkbar ist, dass das Instrument in Großstädten zum Zuge kommt, womöglich am Wiener Platz in Dresden oder der Eisenbahnstraße in Leipzig. Das Innenministerium wies allerdings darauf hin, dass es noch keine Entscheidung über die Orte gibt, an denen diese Zonen errichtet werden sollen.

Das bundesweit geltende Waffengesetz, das Ländern die Möglichkeit für lokal begrenzte Verbote gibt, stuft Schusswaffen wie etwa Pistolen, aber auch Zubehör wie Zielgeräte und Laserprojektoren als erlaubnispflichtig ein. Sie dürfen generell nur mit einer Berechtigung getragen werden – aber eben nicht in einer Verbotszone. Ausnahmen bei der Erlaubnispflicht gibt es für Schreckschuss- und Reizstoffwaffen. In der Hamburger Verordnung sind zudem bestimmte Sprühgeräte als gefährliche Gegenstände verboten. Auch dabei gelten Ausnahmen. Solche wurden zudem für Mitarbeiter von Geldtransportern geschaffen, die die Zonen durchqueren müssen.

In Sachsen ist die Gesamtzahl der Straftaten 2015 leicht gesunken. Darunter waren 423 Delikte, bei denen die Täter Schusswaffen verwendeten, also damit drohten oder schossen. Auch das ist im Vergleich zum Jahr davor ein Rückgang. Allerdings registrierte die Polizei einen Anstieg der Gewaltkriminalität auf etwas mehr als 7 000 Fälle. Nicht immer ist dafür eine Waffe erforderlich. Zu den Straftaten zählen Raub, Mord und Körperverletzung.

