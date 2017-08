„Sachsen muss attraktiv für Einwanderer werden“ Arbeitsagentur-Vorstand Raimund Becker über Polen als Konkurrenten in Sachsen und über Niedriglöhne.

Raimund Becker, Vorstand der Bundesagentur für Arbeit. © Ronald Bonss

Herr Becker, immer mehr Polen und Tschechen finden Arbeit in Sachsen. Ist das gut oder schlecht?

Das ist gut, für Arbeitnehmer gilt Freizügigkeit in Europa. Der Arbeitsmarkt in Sachsen entwickelt sich erfreulich, im letzten Jahr sind mehr als 26 000 zusätzliche Stellen besetzt worden – sozialversicherungspflichtig. Aber in Sachsen ist die demografische Entwicklung zu spüren. Die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter schrumpft, und immer mehr Unternehmen suchen verzweifelt Fachkräfte.

Wirbt die Arbeitsagentur gezielt in Nachbarstaaten um Arbeitskräfte?

Die Menschen suchen selbst Arbeit, wir machen keine Anwerbestelle auf. Wir bieten die Jobbörse im Internet, in der jeder nach freien Stellen sehen kann. Das erhöht die Transparenz über die Jobchancen – auch über Ländergrenzen hinweg. Deutschland hat ja viele Grenzregionen. An der französischen Grenze in Kehl gibt es eine gemeinsame Agentur mit deutschen und französischen Kollegen, die sich um Bewerber aus beiden Staaten kümmern. So etwas gibt es in Sachsen nicht, aber die Interessenten können sich an die Agentur wenden. Gezielt rekrutieren wir jedoch Pflegekräfte von den Philippinen, aus Bosnien-Herzegowina und Serbien sowie Informationstechnologie-Fachkräfte aus Südkorea. Wir wollen einerseits Fachkräfte sichern und anderseits jeden in Deutschland befähigen, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen – eine Doppelstrategie.

Jetzt sind rund 12 000 Polen in Sachsen beschäftigt, allein voriges Jahr gab es fast 30 Prozent Zuwachs. Geht das so weiter?

Gute Arbeitsbedingungen ziehen Menschen an. Aber alle europäischen Staaten haben demografische Probleme, auch Polen und Tschechien bekommen das zu spüren. Die Löhne werden dort auch steigen. Wir dürfen uns nicht auf der Erwartung ausruhen, dass immer mehr herkommen. Der Hype ist durch die Arbeitnehmer-Freizügigkeit und durch die Finanzkrise vor allem in Südeuropa entstanden.

Hat der gesetzliche Mindestlohn dazu geführt, dass mehr Polen kommen – vielleicht auch aus Westdeutschland näher an ihre Heimat?

Dazu habe ich keine Erkenntnisse, aber es ist natürlich möglich. Menschen verhalten sich ökonomisch. Jedoch arbeitet von allen 343 000 in Deutschland beschäftigten polnischen Staatsbürgern nur jeder 29. in Sachsen. Mit einem Beschäftigungsanteil von 3,5 Prozent sehe ich in Sachsen aktuell keine Verdrängungseffekte.

Die Arbeitslosigkeit in Sachsen insgesamt ist hoch, allein in der Grenzstadt Görlitz leben mehr als 4 000 Arbeitslose. Haben sie keinen Vorrang?

Wir helfen allen Menschen, unabhängig von der Herkunft. Natürlich schlagen wir den Unternehmen alle geeigneten Bewerber vor. In der neuen Fabrik für Leichtmetallräder in Kodersdorf bei Görlitz gab es mehr als 6 000 Bewerbungen auf rund 500 Stellen. Rund 260 Eingestellte waren nach Angaben des Unternehmens vorher arbeitslos. Entscheidend sind die Anforderungen des Unternehmens und die Qualifikation der Bewerber.

Von den 12 000 Polen in Sachsen sind etwa 5 000 als Helfer beschäftigt, also nicht als Fachkräfte. Wären solche Jobs nicht ideal für Langzeitarbeitslose?

Auch bei Tätigkeiten als Helfer kommt es darauf an, welche Vorkenntnisse die Bewerber mitbringen. Wenn der Arbeitgeber sieht, dass jemand Erfahrung hat, motiviert und eingearbeitet ist, wird er ihn auswählen. Wir schlagen vor, der Arbeitgeber entscheidet.

Was können Sie noch für Langzeitarbeitslose tun?

Dazu laufen viele Programme. Vor zwei Jahren gab es noch fast 1,1 Millionen Langzeitarbeitslose in Deutschland, jetzt weniger als 900 000. Zum Teil liegt es daran, dass Arbeitslose ins Rentenalter gekommen sind. Doch ein Teil hat eine Chance auf dem Arbeitsmarkt bekommen. Intensive Betreuung und Weiterbildung geben manchem eine zweite, dritte und vierte Chance auf Arbeit. Viele kann man nur einladen, sich wieder mit Bildung zu beschäftigen. Sie schützt am stärksten vor Arbeitslosigkeit.

Die Unterschiede im Land sind gewaltig. In der Stadt Görlitz liegt die Arbeitslosenquote über zwölf Prozent, im Raum Kamenz und Radeberg bei vier Prozent. Lässt sich da nichts ausgleichen, der Omnibus ist doch schon erfunden?

Ein Stadt-Land-Gefälle gibt es in allen Regionen Deutschlands. In manchen Regionen lohnt es sich, den öffentlichen Nahverkehr auszubauen, den kann ich allerdings für dieses Gebiet nicht beurteilen. Wer Arbeit sucht, muss sich fragen, ob er weiter pendeln könnte als bisher und falls das nicht geht, seinen Wohnort verlagern. Außerdem sind die Chancen besser, je besser die Qualifikation ist. Für Menschen, die es ganz schwer haben, Arbeit zu finden, muss politisch entschieden werden, ob ein sozialer Arbeitsmarkt mit staatlich bezahlten Stellen eingerichtet wird.

Polnische Arbeitnehmer bekommen laut Statistik in Sachsen in der Regel nicht viel mehr als Mindestlohn, insbesondere die Leiharbeiter. Müssten die Löhne nicht steigen, wenn Fachkräfte knapp sind?

Die Löhne richten sich nach der Tätigkeit, oft geht es nicht um Fachkräfte, sondern um Anlerntätigkeiten. Bildung und formale Abschlüsse helfen ...

… aber viele Sachsen haben auf steigende Löhne gehofft, wenn Betriebe länger nach Mitarbeitern suchen müssen. Entsteht stattdessen eine Konkurrenz mit Polen?

Die Konkurrenz besteht durch die Arbeitnehmer-Freizügigkeit in Europa. Das können Sie nicht regulieren. Jeder hat die Chance, hier auf Facharbeiterniveau zu kommen. Dafür braucht er eine Ausbildung als Facharbeiter, eventuell muss er Sprachkurse belegen. Dann kann er so viel verdienen wie andere hier.

Sachsen sind nach Westdeutschland gezogen, Polen kommen nach Sachsen, in Polen rücken Ukrainer nach – ist das nicht Verschwendung?

Das sind die wirtschaftlichen Bedingungen. Jeder versucht, seinen Lebensunterhalt zu sichern und gut zu leben. Arbeitnehmer nutzen die Chancen des Marktes und entscheiden selbst, wie mobil sie sind, wie weit sie sich von ihrer Familie lösen.

Polen sind angeblich eher zum Umzug bereit als zum Beispiel Tschechen. Müssen ihre Chefs damit rechnen, sie rasch wieder zu verlieren?

In der Diskussion um den Brexit hat sich gezeigt, dass bis zu eine Million Polen in England arbeiten. Sie würden gerne dort bleiben, sie haben dort ihre Community. Ich habe jedenfalls noch nicht von Arbeitgebern gehört, die über hohe Fluktuation bei polnischen Mitarbeitern klagten. Die polnischen Arbeitnehmer arbeiten dort, wo für sie die Arbeitsbedingungen am besten sind.

Vollbeschäftigung im Jahr 2025 steht als Ziel im CDU/CSU-Wahlprogramm. Ist das realistisch auch für Sachsen und sein Grenzland mit teilweise zweistelligen Arbeitslosenquoten?

Das ist ein Begriff, der vor allem volkswirtschaftlich interessant ist. In vielen Regionen in Bayern und Baden-Württemberg gibt es Vollbeschäftigung. Die große Herausforderung hier wird sein, dass es in zehn Jahren 200 000 Sachsen weniger im erwerbsfähigen Alter gibt. Das Problem wird sein, Fachkräfte zu bekommen. Man muss sich in Sachsen stärker mit der Frage beschäftigen, wie man das Land attraktiv macht für Menschen, die nicht aus Sachsen stammen. Da geht es auch um Migranten, um den grenznahen Austausch auf dem Arbeitsmarkt sowie um Rückkehrer und bisherige Auspendler, die zurückgewonnen werden müssen.

Das Gespräch führte Georg Moeritz.

zur Startseite

Artikelempfehlung „Sachsen muss attraktiv für Einwanderer werden“ Herr Becker, immer mehr Polen und Tschechen finden Arbeit in Sachsen. Ist das gut oder schlecht? (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/sachsen/sachsen-muss-attraktiv-fuer-einwanderer-werden-3761016.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: