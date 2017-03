Sachsen macht wieder beim Blitzmarathon mit 2016 verzichtete die Polizei auf die große Raser-Kontrolle, jetzt ist sie wieder dabei. Dafür sagen andere Bundesländer ab.

Grundsätzlich soll der Blitzermarathon dem Ziel dienen, für die Gefahren von Geschwindigkeitsverstößen zu sensibilisieren. © Arvid Müller

Autofahrer, die in der Woche nach Ostern in Sachsen unterwegs sind, sollten vor allem am 19. April auf Tempolimits achten. Grund ist der nächste deutschlandweite Blitzmarathon, bei dem Beamte vielerorts zu Geschwindigkeitskontrollen ausrücken. Nachdem die Polizei 2016 „aufgrund der vielen Einsatzlagen“ im Freistaat auf eine Teilnahme verzichtet habe, sei man nun wieder dabei, bestätigt eine Sprecherin des Innenministeriums.

Andere Bundesländer haben dagegen mit Verweis auf fehlende Ressourcen abgesagt. Keine verstärkten Kontrollen oder Messungen soll es in Berlin, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz geben. Auch Nordrhein-Westfalen wird auf die 24-Stunden-Aktion verzichten, laut „Rheinischer Post“ wegen des in der gleichen Woche stattfindenden AfD-Parteitags in Köln. Es gebe nicht genug Personal, um beide Veranstaltungen abzudecken.

Grundsätzlich soll der Blitzermarathon dem Ziel dienen, für die Gefahren von Geschwindigkeitsverstößen zu sensibilisieren, betonen die Organisatoren. Deshalb geben die Behörden einige ihrer Kontrollstandorte vorab bekannt. Das sorgte bisher dafür, dass vergleichsweise wenige Temposünder überführt wurden. Laut Statistik des sächsischen Landespolizeipräsidiums gab es im April 2015 bei 127 000 Messungen rund 4 600 Tempoverstöße. Das entspricht einem Anteil von 3,6 Prozent. Im Jahr zuvor lag die Quote mit gut fünf Prozent nur geringfügig höher.

Wann und wo genau Auto-, Motorrad- und Lkw-Fahrer am 19. April in Sachsen geblitzt werden, steht noch nicht fest. Detailliert informieren Polizeidirektionen ohnehin erst wenige Tage vor der Aktion über ihr Vorgehen, heißt es aus dem Innenministerium. Damit noch „ein bisschen Überraschungseffekt“ erhalten bleibt, würden jedoch nicht alle Kontrollpunkte verraten, sagt ein Sprecher der Direktion Görlitz.

Überhöhtes Tempo gilt neben Alkohol und Ablenkung am Steuer als häufigste Unfallursache auf Deutschlands Straßen. Auch im Flensburger Verkehrssünderregister ist zu schnelles Fahren als Ordnungswidrigkeit Nummer eins vertreten. Allein 2015 sind laut Statistik des Kraftfahrtbundesamts 2,74 Millionen Geschwindigkeitsverstöße neu registriert worden. Zum Vergleich: Die Gesamtzahl aller neu hinzugekommenen Punkte-Delikte lag im gleichen Zeitraum bei 4,34 Millionen.

Viele Autofahrer versuchen sich dem Verfolgungsdruck zu entziehen, indem sie sich per Blitzer-App vor Kontrollen warnen lassen. Die beliebteste Software in diesem Bereich hat mittlerweile rund vier Millionen Nutzer. Dabei ist ihre Verwendung – zumindest für die Fahrer – illegal.

