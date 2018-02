Sachsen kassiert weniger Bußgelder

Leider wahr, Kontrollen, besonders durch das Ordnungsamt, finden weitestgehend nur in der Innenstadt statt, warum auch immer. In den Randbezirken Dresdens sieht man diese kaum noch. Mindestens einmal wöchentlich, oft 2 mal die Woche, ist es mir nicht möglich, meinen KfZ-Anhänger in die Garage zu schaffen, da Besucher der Margon-Arena die Zufahrt zum Garagenhof so zuparken, dass man mit Anhänger nicht mehr durchkommt, das trifft dann auch größere Fahrzeuge wie Transporter, Rettungswagen oder Feuerwehren. Erreichbar ist ein Ordnungsamt in DD leider telefonisch nicht, ob man selber getätigte Fotos per Mail senden kann ist unklar, selber abschleppen lassen ist auch nicht möglich, lt. Abschleppdienst nimmt der Fahrzeuge erst nach Klärung der Kostenübernahme mit oder auf Anweisung durch die Polizeibehörde/Ordnungsamt, wie gesagt, diese erreicht man leider nicht. Scheinbar ruht man sich nur noch auf den Bussgeldern der Blitzer aus? Oder wird zu sehr am Personal gespart?