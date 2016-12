„Sachsen ist Sportland“ Der Landtag debattiert über Sport und Geld. Noch ist nicht alles klar, doch fest steht: Es gibt mehr Mittel für Fanprojekte.

Im Plenarsaal im Sächsischen Landtages in Dresden (Symbolfoto). © dpa

Wenn Politiker über Sport debattieren, fällt häufig dieser Satz: „Sport ist die größte Bürgerbewegung in Sachsen“. Rund 4 500 Vereine bieten Training und Wettkampf für etwa 600 000 Mitglieder. Rund 100 000 Ehrenamtliche betreuen Jugendmannschaften und Vereinsanlagen. Der Landtag hat sich am Dienstag mit der Sportförderung, aber auch den Auswirkungen der Spitzensportreform befasst.

Land stellt fast 100 Millionen Euro im neuen Haushalt bereit

Da die Koalitionsfraktionen von CDU und SPD das Thema auf die Tagesordnung gesetzt haben, wurde mit Lob nicht gegeizt. „Wir nehmen so viel Geld wie noch nie für den sächsischen Sport in die Hand“, sagte der SPD-Sportexperte Jörg Vieweg. Insgesamt 93,5 Millionen Euro sollen in den kommenden beiden Jahren fließen – für Hallen und Freiluftsportstätten, aber auch für die Entschädigung Ehrenamtlicher und die Integration von Flüchtlingen.

Sechs sächsische Fanprojekte erhalten mehr Unterstützung

Im Gesamtetat ist es ein kleiner Punkt, doch für die Betroffenen ist die Steigerung wichtig: Die Fanprojekte in Leipzig, Dresden, Chemnitz, Aue, Zwickau und Plauen erhalten im neuen Doppelhaushalt insgesamt 450 000 Euro, 130 000 Euro mehr als bisher. Damit stärkt das Land die Angebote für Fußballfans, die von der Betreuung im Stadion bis hin zur Hausaufgabenhilfe reichen – und Gewalt verhindern können.

Opposition sieht zwar Fortschritte, beklagt aber Mängel

Die Linke hob die zentrale Rolle der Kommunen bei der Sportförderung hervor. Allerdings sei das keine Pflichtaufgabe, bemängelte die Sportexpertin der Fraktion, Verena Meiwald. Mögliche Folge: Kreise und Großstädte drosseln die Förderung, wenn sie anderswo Mehrbedarf haben. Zudem verwies Meiwald auf den hohen Investitionsstau. Ähnlich sieht es Petra Zais von den Grünen. Allein für Chemnitz seien im dortigen Sportförderplan bis 2025 Investitionen im Volumen von rund 120 Millionen Euro veranschlagt. Die Landtagslinke sprach sich zudem für die bessere Bezahlung von Trainern aus.

Zahl der Stützpunkte für Spitzensportler soll reduziert werden

Die vom Deutschen Olympischen Sportbund und dem Bundesinnenministerium ausgearbeitete und jüngst beschlossene Spitzensportreform hat Auswirkungen auf Sachsen. Die beiden Olympiastützpunkte Leipzig und Chemnitz/Dresden sollen zusammengelegt werden. Auch die Zahl der Bundesstützpunkte, in denen Spitzensportler trainieren, soll sinken – von 22 auf wohl 20. Sportminister Markus Ulbig (CDU) sieht in der Reform gute Ansätze, etwa, wenn es um bessere Förderung geht. „Ich mache mir Gedanken, aber keine Sorgen“, sagte er mit Blick auf die Standortkonzentration. Allerdings dürften Länder und Kommunen nicht auf den Kosten der Reform sitzen bleiben. „Jetzt muss ein Preisschild drangemacht werden“, sagte Ulbig, der Gespräche mit dem Bund ankündigte.

Skepsis gegenüber Großveranstaltungen wächst

Bei der Wahrnehmung von Sport und großen Turnieren prägen die Themen Doping, Korruption, Eingriffe in die Natur und Investitionskosten die Debatte. Der SPD-Politiker Vieweg sprach von wachsender Skepsis. Sein Vorschlag: Sachsen soll sich bei hiesigen Meisterschaften tadellos präsentieren. Anstatt dass Stützpunkte konkurrieren, sollten Kräfte gebündelt werden.

Kritik an der Rechtevergabe für Olympische Spiele

Worum ging es noch? Die Linke kritisierte, dass Olympische Spiele angesichts riesiger Rechtekosten von 2018 bis 2024 nicht bei ARD und ZDF zu sehen sein werden. Für die AfD regte Andrea Kersten einen Teilrückzug des Staates aus dem Sport an. Er solle Geld geben, die Details aber Verbänden überlassen. CDU-Mann Wolf-Dietrich Rost lehnte Forderungen nach einem sächsischen Sportfördergesetz ab. Zudem lobte er die Sportschulen und sagte: „Sachsen ist ein Sportland.“ Das war Konsens.

