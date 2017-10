Sachsen investiert 120 Millionen in Integration Jeden Monat kommen im Schnitt 400 Flüchtlinge in den Freistaat. Jeder dritte darf bleiben. Aber Arbeitsplätze zu finden, bleibt schwer.

Zurzeit leben im Freistaat rund 24 400 Flüchtlinge, über deren Asylantrag noch nicht entschieden ist, sowie weitere 31 000 anerkannte Asylbewerber. © Symbolbild/dpa

Seit Beginn der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 hat der Freistaat rund 120 Millionen Euro bereitgestellt, um die in Sachsen untergebrachten Asylbewerber bei ihrer Integration zu unterstützen. Das gab die zuständige Ministerin Petra Köpping (SPD) bekannt. In Zukunft komme es nun vor allem darauf an, noch mehr Flüchtlinge auch mit Arbeitsplätzen zu versorgen.

„Es ist eine gute und eine notwendige Summe. Und es ist Geld für alle, weil es sich dabei um eine Investition in die Sicherheit und den Zusammenhalt in der Gesellschaft handelt“, sagte die Politikerin am Dienstag in Dresden bei der Vorstellung des aktuellen Integrationsberichts. Demnach kamen seit Januar monatlich bis zu 400 neue Flüchtlinge nach Sachsen – Tendenz steigend. Für 2017 rechnet man mit bis zu 8 000 Neuzugängen, nachdem es in den Jahren zuvor jeweils 12 000 waren. Zurzeit, so Köpping, leben damit im Freistaat rund 24 400 Flüchtlinge, über deren Asylantrag noch nicht entschieden sei, sowie weitere 31 000 anerkannte Asylbewerber.

Laut der Ministerin liegt die sogenannte Schutzquote, die neben genehmigten Asylanträgen auch Duldungen und Abschiebeverbote umfasst, bei 33 Prozent. Bundesweit beträgt der Wert derzeit 41 Prozent. Köpping sagte, Sachsens niedrigere Quote hänge damit zusammen, dass dem Freistaat viele Asylbewerber aus Nordafrika zugewiesen werden, deren Asylanträge oft erfolglos sind. „Wir sind nicht strenger.“

Das 2016 beschlossene Maßnahmepaket zur Integration ist aus ihrer Sicht größtenteils eine „Erfolgsgeschichte“. Heute gebe es in allen Erstaufnahmeeinrichtungen Orientierungskurse für Neuankömmlinge. An Sprachprogrammen hätten innerhalb eines Jahres über 10 000 Asylsuchende teilgenommen. Dazu stünden flächendeckend Dolmetscher sowie 230 Sozialarbeiter zur Verfügung. 88 Koordinatoren würden direkt in Städten und Gemeinden Integrationsarbeit leisten. In Dresden, Leipzig und Chemnitz wurden Zentren für eine psychologische Betreuung von Flüchtlingen eingerichtet und Einrichtungen zum Schutz von gewaltbedrohten Frauen. Ebenso gebe es ein Beratungsprojekt, das sich gegen die Radikalisierung von Flüchtlingen wendet.

Als derzeit wichtigste Aufgabe nannte Köpping die bessere Integration von Flüchtlingen auf dem Arbeitsmarkt. „Viele haben die Sprachkurse absolviert und möchten nun einen Beruf.“ Sachsen setzte bereits eigene Arbeitsmarktmentoren ein, zuständig für die Jobvermittlung bleibe allerdings weiter der Bund. Bei den laufenden Koalitionsverhandlungen in Berlin müssten sich dafür alle Seiten auf klare Regelungen und Finanzhilfen einigen. An die Unternehmen appellierte sie, „das Potenzial zu nutzen“, welches sich durch die Flüchtlinge biete.

