Sachsen hat jetzt einen „Masterplan“ für Digitalisierung in der Schule

Stift, Heft und Tablet - was ein Schüler heute eben alles so braucht. © Patrick Seeger/dpa

Vor ziemlich genau einem Jahr haben die Bildungsminister und -senatoren der 16 Bundesländer die „Digitalstrategie“ der Kultusministerkonferenz (KMK) verabschiedet. Darin wird festgeschrieben, welche Kompetenzen Jugendliche im aktiven Umgang mit moderner Informationstechnik haben müssen, wenn sie die Schule verlassen. Aufbauend auf dieser Strategie hat Sachsen einen „Masterplan“ für Bildungseinrichtungen im Freistaat entwickelt.

Das Konzept mit dem Titel „Medienbildung und Digitalisierung in der Schule“ ist am Samstag im Rahmen der Herbstakademie 2017 in Chemnitz vorgestellt worden. „[Damit] haben wir jetzt einen Masterplan, mit dem wir die digitale Bildung und Medienbildung in Sachsens Schulen vorantreiben wollen. Damit ist auch klar, welche strategischen Ziele wir in den kommenden Jahren verfolgen werden“, betonte Frank Haubitz, seit Ende Oktober Sachsens Kultusminister.

Konkret wird das 44-seitige Papier, das auf der offiziellen Website des Freistaats abrufbar ist, bei der Formulierung von Zielen. Die fünf wichtigsten Punkte:

Alle Schulen sollen schnellstmöglich einen breitbandigen, ausbaufähigen und nicht beschränkten Internetanschluss bekommen.

Jede Schule soll bedarfsgerecht mit Technik ausgestattet werden.

Ist keine Ausstattung möglich, soll die pädagogische Internetnutzung auf privaten Geräten von Schülern möglich werden.

Bis 2025 sollen alle Lehrer über eine auf das jeweilige Unterrichtsfach bezogene Medienbildung verfügen.

Bis 2019 soll Medienbildung zudem bereits während des Lehramtsstudiums und des Referendariats vermittelt werden und prüfungsrelevant sein.

Der „Masterplan“ ist nach Angaben des Ministeriums mit Bildungsexperten erarbeitet worden. Unter anderem seien auch Schüler-, Lehrer und Elternvertretungen, die lehrerbildenden Universitäten Sachsens, die Kammern, Wissenschaft und Wirtschaft beteiligt gewesen.

In Bezug auf die Digitalisierung der Schulbildung sagte Haubitz: „Zweifelsfrei ist dieser Prozess eine große Herausforderung für unsere Schulen und insbesondere für unsere Lehrkräfte.“ An ebendiese hatte sich der Kultusminister Anfang der Woche in einem Schulbrief und in einem Interview mit mehreren Tageszeitungen gewendet. Darin ging es vor allem um die Bindung von Lehrkräften an den Freistaat und einer damit möglicherweise einhergehenden Verbeamtung. (fsc)

