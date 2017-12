Sachsen hält am wenigsten zusammen Laut Bertelsmann-Studie ist der gesellschaftliche Zusammenhalt in keinem Bundesland so gering wie in Sachsen. Woran liegt das?

Bei der Umfrage zum gesellschaftlichen Zusammenhalt zeigt sich erneut eine Schere zwischen Ost und West. Sachsen, Brandenburg und Thüringen liegen auf den letzten Plätzen. © 123rf.com

Wie groß ist das Vertrauen gegenüber Fremden und wie häufig der Kontakt zu Freunden? Wie gerecht empfinden die Menschen unser Land und wie stark können sie sich mit ihrem Umfeld identifizieren? Anhand von Fragen wie diesen ermittelten Forscher den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland.

5 041 Menschen hat das Sozialforschungs-Institut Infas in diesem Frühjahr befragt, darunter 215 aus Sachsen. Am Montag veröffentlichte die Bertelsmann-Stiftung, Auftraggeber der Studie, das Ergebnis. Sachsen ist der negative Spitzenreiter, gefolgt von Brandenburg und Thüringen. Am größten ist der gesellschaftliche Zusammenhalt im Saarland, gefolgt von Baden-Württemberg und Bayern. Für die Studie war Sachsen in vier Regionen aufgeteilt worden. Den schlechtesten Wert erzielte die Region, die sich aus Dresden, Bautzen, Görlitz und der Sächsischen Schweiz-Osterzgebirge zusammensetzt. Den besten Wert erzielte die Region Zwickau, Erzgebirgs- und Vogtlandkreis.

Die Fragen hatten die Forscher in neun Bereiche aufgeteilt. Der Einzelbereich mit dem niedrigsten Wert ist in Sachsen das Gerechtigkeitsempfinden. Dieser Bereich fiel in ganz Deutschland auffällig schlecht aus. Zur Ermittlung des Gerechtigkeitsempfindens wurde beispielsweise gefragt, ob die Menschen die Aufteilung wirtschaftlicher Gewinne als gerecht empfinden. In Sachsen verneinten das mehr als 70 Prozent der Befragten.

Der Teilbereich Akzeptanz von Diversität erreichte deutschlandweit den höchsten Index, Sachsen schnitt innerhalb dieses Teilbereichs am schlechtesten ab. Während deutschlandweit nur gut ein Fünftel der Befragten angab, Ausländer oder Migranten ungern als Nachbarn haben zu wollen, bejahten das in Sachsen 43 Prozent der Befragten. Negativ-Spitzenreiter wurde Sachsen auch im Bereich politischen Desinteresses. 29 Prozent der Befragten gaben an, sich wenig oder überhaupt nicht für Politik zu interessieren. Im Bereich soziale Netze weist Sachsen bundesweit den zweitniedrigsten Wert auf. Die Forscher wollten unter anderem wissen, wie häufig die Befragten sich privat mit Freunden, Bekannten oder Arbeitskollegen treffen.

Auch in den Bereichen Vertrauen in Institutionen und gesellschaftliche Teilhabe erreichte Sachsen den je zweitletzten Platz. Fast ein Drittel der Befragen gab an, wenig oder überhaupt kein Vertrauen in die Bundesregierung zu haben. Innerhalb Sachsens ist die Identifikation mit dem Gemeinwesen der Teilbereich mit dem höchsten Wert, bundesweit liegt der Freistaat allerdings auch hier unter dem Durchschnitt. Der Aussage, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt gefährdet sei, stimmten 51 Prozent der Befragten in Sachsen zu, weitere 33 Prozent stimmten teilweise zu.

Zu ähnlichen Ergebnissen war schon der vor zwei Wochen veröffentlichte Sachsen-Monitor gekommen. „Auch die Studie der Bertelsmann Stiftung zeigt deutlich, dass es in Sachsen alarmierenden Handlungsbedarf gibt, damit unsere Gesellschaft nicht auseinanderreißt“, sagte Petra Köpping, sächsische Staatsministerin für Gleichstellung und Integration am Montag.

Schlechte Nachwendeerfahrungen hätten viele Sachsen bis heute nicht verkraftet. „Wir müssen die Bedürfnisse der Menschen in Sachsen stärker beachten. Seit drei Jahren steht der gesellschaftliche Zusammenhalt im Mittelpunkt unserer Arbeit. Was jedoch seit 1990 versäumt wurde, lässt sich jetzt nicht kurzfristig ändern.“

