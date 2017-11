Sachsen gehen die Insekten aus

Der Artikel ist wohl eher als Satire gedacht oder? In der Realität haben wir in Sachsen eine zunehmende Versumpfung weiter Flächen in der Lausitz bis in den Großraum Berlin! Durch das amateurhaften Vorgehen der Behörden ist hierbei zu erwarten das regelrechte Totensümpfen mit hohen Salz und Säure Anteilen entstehen werden. Im Großraum Leipzig kommt es durch die Flutung und Aufforstung zu einer Änderung der Ökosysteme weg von Wiesen und Freilandarten hin zu Waldarten wobei naturgemäß die Ameisen Population erst einmal extrem ansteigen und somit die erreichbaren Fluginsekten Nester leerräumen. Dann wäre noch das Thema der eingeschleppten Arten die durch fehlende Fressfeinde einheimische Arten verdrängen weiterhin werden zunehmend exotische Insekten Krankheiten eingeschleppt. Davon lesen ich merkwürdiger weise nichts….. Ergebnis, die Arten Vielfalt reduziert sich aber die gesamt Biomasse nimmt jedoch zu!