Sachsen freut sich über ein gutes Waldjahr Den Bäumen im Staatsforst geht es so gut wie noch nie – selbst der gefräßige Borkenkäfer kann daran nichts ändern.

Damit der Wald gesund bleibt, braucht er Pflege: Hier sät Steffen Schmidt aus Sohra mit dem Kaltblutpferd Don gerade Bucheckern im sächsischen Forst bei Hirschbach. © Egbert Kamprath

Wohl dem sächsischen Regierungsmitglied, das kurz vor Jahresende noch eine so frohe Botschaft verkünden kann. Umwelt- und Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt (CDU) holte deshalb am Mittwoch erst einmal tief Luft, um dann stolz festzustellen: „Dem Wald im Freistaat geht es heute eigentlich so gut wie nie.“

Belegen soll das vor allem die aktuelle Ausgabe des alljährlichen Waldzustandsberichts, die der Minister jetzt der Öffentlichkeit präsentierte. Demnach sind für diesen Erfolg maßgeblich drei Dinge verantwortlich. Zum einen der massive Rückgang von Schadstoffen, die sich noch bis zur Wende gerade im Erzgebirge negativ auf die Waldentwicklung auswirkten. Dazu der seit nunmehr einem Vierteljahrhundert anhaltende Umbau des Staatswaldes samt gezielter Pflege – allein 2016 für 15 Millionen Euro auf einer Fläche von ungefähr 1 850 Fußballfeldern – und schließlich in diesem Jahr noch ein weiterer glücklicher Umstand: das Wetter.

Tatsächlich blieben jene großen Stürme aus, die sonst regelmäßig für immense Schäden sorgten. Dazu herrschten günstige warme Temperaturen. Zudem wurden die deutlichen Niederschlagsdefizite der Vorjahre durch regelmäßigen und ergiebigen Regen ausgeglichen, was dann zu gut gefüllten Wasserressourcen führte. Sogar der Borkenkäfer, der häufig für größere Schäden sorgt, hielt sich diesmal mit seiner Gefräßigkeit zurück. Unterm Strich ideale Bedingungen für ein gutes Wachstum.

„Wir haben tatsächlich außerordentlich viel Holz vor Ort“, freut sich auch Landesforstpräsident Hubert Braun. Er rechnet damit, dass bis zum Jahresende fast 1,2 Millionen Kubikmeter geerntet sprich geschlagen werden können – deutlich mehr als im vergangenen Jahr. Dass man dabei trotzdem mit etwa 70 bis 75 Millionen Euro Erlös nur auf die Werte von 2015 kommt, liege dann am wieder gefallenen Holzpreis.

Sowohl Schmidt als auch Braun kündigten an, dass der laufende Waldumbau im sächsischen Staatsforst zwingend fortgeführt werden muss. „Wir müssen uns dem Klimawandel stellen. Wir brauchen einen stabilen, widerstandsfähigen Mischwald.“ Angesichts der unterschiedlichen Entwicklungen bei den einzelnen Baumarten eine nicht immer einfache Aufgabe. Für Freude sorgt vor allem die Fichte, der im Vergleich zum Zustand von 1990 inzwischen vitalste Baum, wie es heißt. „Die wächst zurzeit wie nie.“ Dazu kommt ein vergleichsweise geringer Nadelverlust sowie ein nur moderater Schädlingsbefall. Auch sächsische Kiefern nadeln mittlerweile weniger, leiden dafür aber immer noch unter der Trockenheit der vergangenen Jahre – trotz inzwischen einsetzender Regeneration. Bei allen anderen Nadelbäumen, so die jüngste Waldzustandserhebung, hält dagegen der Trend von steigenden Nadelverlusten an.

Im Vergleich mit anderen Baumarten kommt schließlich die Eiche am besten mit den Folgen der vergangenen Trockenperiode zurecht. Der Anteil der Bäume, die unter Laubdefiziten sowie hohen Blattverlusten leiden, ging deutlich zurück. Als Problem gilt hier allerdings weiter das örtliche Auftreten des auch für Menschen gefährlichen Eichenprozessionsspinners – vor allem in der Dresdner Heide sowie im Kreis Nordsachsen. Der absolute „Sorgen-Baum“ schlechthin im Sachsen-Wald bleibt dann die Rotbuche. Neben hohen Blattverlusten kam es zuletzt zur vermehrten Knospenbildung und schließlich zur stärkeren Fruchtbildung. Was zunächst positiv klingt, hat aber Folgen: „Den Bäumen fehlt damit die Kraft“, erklärt Hubert Braun. Die Zahl der geschädigten Bäume stieg von 20 auf 47 Prozent. Eine Entwicklung, die konzentrierte Hilfsmaßnahmen erfordert.

Waldumbau und Baumschutz hätten aber noch andere Komponenten, so Minister Schmidt. So lege man derzeit ein besonderes Augenmerk auf den Zustand der Waldquellen, in denen immer noch Sulfatbelastungen gemessen werden. Dazu müsse im sächsischen Forst weiter die „Wilddichte reguliert werden“. Eine diplomatische Umschreibung für das Vorhaben, noch mehr Wild zu jagen als bisher. Dazu kommt, dass die Überalterung um den Staatsbetrieb Sachsenforst keinen Bogen macht. Zwar liegen grüne Berufe im Trend, meint Schmidt, allerdings seien Bewerber dafür überall sehr gefragt. Er freue sich daher, dass in den nächsten Jahren bis zu 120 Neueinstellungen möglich sind. Zunächst oft nur befristet, könnten diese Mitarbeiter später aber die absehbaren Altersabgänge im Sachsenforst ersetzen und ihre Jobs in Feststellen umgewandelt werden, hofft er.

zur Startseite