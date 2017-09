Sachsen forschen zu Wolfstragödie Mitarbeiter des Lupus-Instituts klären Hintergründe zum Tod einer Touristin. In Sachsen beobachten sie ungewöhnliches Verhalten von Wolfswelpen.

Mitarbeiter des sächsischen Lupus-Instituts für Wolfsmonitoring und -forschung in Spreewitz bei Hoyerswerda versuchen, die Hintergründe zum Tod einer britischen Touristin in Griechenland zu klären. Die Frau soll vor wenigen Tagen von Wölfen getötet worden sein. „Doch ob das stimmt, ist völlig offen“, sagt Sophia Liehn vom Kontaktbüro „Wölfe in Sachsen“. Es sei derzeit nicht klar, wer für die Tötung der Frau verantwortlich ist. Nach Informationen des Kontaktbüros stehe die DNA-Analyse noch aus.

In Sachsen beobachteten die Wolfsforscher indes ungewöhnliches Verhalten bei den Welpen des Milkeler Rudels. Die etwa fünf Monate alten Tiere seien durch Nahbegegnungen mit Menschen aufgefallen. Es sei zwar bekannt, dass Wolfswelpen weniger vorsichtig reagieren als erwachsene Wölfe. Das Verhalten dieser Welpen lasse jedoch vermuten, dass sie sich in den letzten Wochen an die Anwesenheit von Menschen gewöhnt, eventuell sogar positive Erfahrungen mit Menschen gemacht haben, hieß es in einer Pressemitteilung.

Dass Menschen angegriffen werden, sei laut Sophia Liehn allerdings äußerst selten. Seit 1950 gab es in Europa neun bestätigte Fälle, in denen Menschen von Wölfen getötet worden sind. Bei fünf Vorkommnissen waren die Tiere an Tollwut erkrankt. Zum Vergleich: In Indien sind von 1950 bis 2000 einer Untersuchung zufolge 278 Menschen durch Wölfe getötet worden. (ihg)

