Sachsen fahren auf Heimatkennzeichen ab SEB, ZI, HY und so weiter - viele Sachsen ziehen ein regionales Kürzel am Auto einer dem Kreis zugeordneten Kennung vor. Inzwischen ist das ein bundesweiter Trend.

Vor allem Kamenzer scheinen an ihrem Kürzel zu hängen. © Archiv: Daniel Schäfer

Das kleine Spiel auf der Autobahn ist schwieriger geworden. Wer erraten will, zu welchem Ort ein Kfz-Kennzeichen gehört, muss sich gut auskennen. Vier Jahre nach Wiedereinführung der Altkennzeichen prangt an rund 600 000 sächsischen Fahrzeugen eines der 45 Regionalkürzel.

Laut Verkehrsministerium wählt etwa im Kreis Görlitz inzwischen jeder zweite Autofahrer eine der alten Kombinationen bei der Neuzulassung seines Fahrzeugs. Im Kreis Meißen nutzt bereits jeder Dritte diese Möglichkeit, ebenso im Raum Leipzig. In Ostsachsen ist zurzeit das Kürzel KM für Kamenz Spitzenreiter bei den Altkennzeichen mit bisher 37 538 Zulassungen. Knapp dahinter folgt ZI für Zittau. In Nordsachsen hält sich wiederum DZ für Delitzsch an der Spitze, während im Kreis Zwickau GC für Glauchau vorn liegt.

Es gibt auch Autofahrer, die ihr bereits zugelassenes Kennzeichen extra gegen ein neues Regionalkürzel tauschen. Hier liegen die Zittauer weit vorn mit 865 Ummeldungen. Auch Plauener (861) und Kamenzer (743) wechseln häufig im Nachhinein.

Die Wiedereinführung der Altkennzeichen geht auf eine Initiative des früheren sächsischen Wirtschaftsministers Sven Morlok (FDP) zurück. Er begründete dies mit dem großen Interesse vieler Bürger. „Es geht hier nicht um Kreisgebiete oder Verwaltungszuständigkeiten, sondern um Identität“, erklärt Professor Ralf Bochert. Eine Studie des Wissenschaftlers der Hochschule in Heilbronn hatte vorab bestätigt, dass sich die Sachsen die alten Nummernschilder zurückwünschen. „Das Kennzeichen ist für viele Menschen eine Art Namensschild.“ Daher sei es nicht völlig unwichtig, welchen geografischen Bezug das Kürzel am Auto darstellt, meint Bochert.

Beim Thema selbst war Sachsen damit der Vorreiter. Inzwischen haben fast alle Bundesländer wieder Altkennzeichen eingeführt. Noch mehr Alt-Varianten als Sachsen vergibt übrigens Bayern. 61 Kürzel stehen dort zur Auswahl. Bundesweit gibt es inzwischen rund 300 Heimatkennzeichen.

Beliebte Altkennzeichen alt neu Ort Zulassungen

seit 11/2012 KM BZ Kamenz 37 538 ZI GR Zittau 35 179 DW PIR Dippoldiswalde 32 795 GC Z Glauchau 24 238 DZ TDO Delitzsch 22 869 MTL L Muldental 22 466 FTL PIR Freital 21 966 LÖB GR Löbau 16 486 HY BZ Hoyerswerda 12 314 WSW GR Weißwasser 9 539 SEB PIR Sebnitz 7 026

