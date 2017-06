Sachsen droht ein Einbruch bei der EU-Förderung Weil sich das Land gut entwickelt, fließt wohl weniger Geld. Die Regierung will massive Verluste aber verhindern.

Die SMS hat geholfen. Als die europäischen Staats- und Regierungschefs 2013 in einer nächtlichen Runde die Fördermittel für die kommenden sieben Jahre auf Länder und Regionen verteilten, tippte Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) eine Nachricht an seine Parteifreundin Angela Merkel. Die Kanzlerin möge sich doch bitte für die Region Leipzig einsetzen. Die war – bedingt durch gute Zahlen eines Versorgers und Investitionen durch die Automobilindustrie – ganz knapp in eine neue Kategorie gerutscht.

Da sich die dortige Wirtschaftskraft auf etwas mehr als 90 Prozent des durchschnittlichen EU-Bruttoinlandsprodukts (BIP) erhöht hatte, drohte der Verlust von Millionen an Fördermitteln. Die Kanzlerin konnte auf diplomatische Vorarbeiten der Sachsen zurückgreifen – und 200 Millionen Euro für die Region als Kompensation herausverhandeln.

Ähnliches könnte sich demnächst wiederholen. Nach Berechnungen der sächsischen Staatskanzlei liegt auch die Region Dresden mittlerweile bei einer Wirtschaftskraft von 95 Prozent des BIP. Das heißt: In der 2020 beginnen Förderperiode gibt es für die Region deutlich weniger Geld. Die Region Chemnitz dürfte mit einem BIP von 87 Prozent knapp unter dem Grenzwert bleiben, aber auch das ist noch nicht sicher. In der Förderperiode von 2000 bis 2006 lagen alle drei sächsischen Regionen unter 75 Prozent der durchschnittlichen EU-Wirtschaftskraft und galten damit als Höchstförderregionen. Damals flossen mehr als fünf Milliarden Euro in das Bundesland – unter anderm für Agrarsubventionen. Die Fonds finanzieren aber auch anderes. Dazu zählt etwa die Altbergbausanierung, Medizin- und Materialforschung, die energieeffiziente Sanierung von Gebäuden sowie Weiterbildung.

Sachsen rechnet mit einem drastischen Einbruch der Förderung und will gegensteuern. Anfang Juni mahnte Tillich in Brüssel Übergangsregelungen für den Osten an. Am Montag beginnt das Kohäsionsforum. Sachsen ist bei dem Treffen in Brüssel als eines von drei Bundesländern vertreten. Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) betont vorab: Die Kohäsionspolitik – sprich: der finanzielle Zusammenhalt der EU – solle auch künftig alle Regionen berücksichtigen, „differenziert nach ihrer strukturellen Entwicklung“. Für Sachsen sind mehrere Punkte wichtig.

Land will sich als Musterknabe präsentieren

Der Freistaat will zeigen, dass er gut wirtschaften kann. Das Land war Spitzenreiter bei Zuwendungen – ab 1991 grob gerechnet 20 Milliarden in 20 Jahren. 40 Prozent flossen in Forschung und Innovation und mehrten damit die Wertschöpfung. Damit will die Staatskanzlei in Brüssel punkten.

Sachsen will Übergangsphase bei der Förderung

Wie stark der Einbruch sein wird, ist offen. Eine Prognose geht davon aus, dass Sachsen 200 Millionen Euro pro Jahr weniger erhält. Tillich hatte bei seiner jüngsten Brüssel-Reise sogar hervorgehoben, dass der Osten nicht von der Förderung abgeschnitten werden darf. Zum Start des Forums sagt der Regierungschef nun: „Ein abruptes Ende würde den Erfolgen nicht gerecht, sondern wir brauchen weiterhin die Unterstützung der EU, um im Aufholprozess mit den starken Regionen weltweit mithalten zu können.“ Jobs seien geschaffen worden. Die Strukturförderung habe zu mehr Wachstum geführt. Tillich will das fortsetzen – und wirbt um weitere EU-Mittel für Forschung und Entwicklung.

Staatsregierung drängt auf einfachere Regelungen

Die Rahmenbedingungen sind nicht einfach. Die EU dürfte durch den Brexit einen Nettozahler verlieren. Kritik gibt es ohnehin an der Agrarförderung, die womöglich zugunsten von Forschung reduziert werden soll. Benachbarte Bundesländer haben eine geringere Wirtschaftskraft als die Regionen Dresden und Leipzig – auch sie dürften auf Geld drängen, so wie sich rasant entwickelnde Metropolregionen wie Bukarest und Prag. Dazu kommt, dass die Regelungen komplizierter werden. Ein Agrar-Förderprogramm für Sachsen umfasste 1994 rund 80 Seiten, heute sind es 1 000 mit einem Anhang von 2 000. Agrarminister Thomas Schmidt (CDU) machte 2016 diese Rechnung auf: Für 300 Euro Fördermittel setzt sein Haus 100 Euro ein, bei nur 50 Euro wäre viel gewonnen. Deshalb drängt Sachsen auf Bürokratieabbau und die Vereinfachung von Kontrollverfahren.

